Del Potro, Alvarito y El Timón

Por estos días de cuarentena anduvo circulando por las redes sociales un comentario del tenista Juan Martín Del Potro, donde decía que había jugado cuando era chico un Nacional de tenis en nuestro querido Club Náutico El Timón.

Delpo recuerda: «Sin esos trofeos nunca hubiese llegado al US Open… no sé si habrás jugado en el gran club Timón de Luján, dormíamos al lado del río Luján (imaginate el aroma) en camas cuchetas con 5 grados y mosquitos que parecían aviones…»

La realidad es que cuando eran niños, la mayoría de las estrellas jugaron nuestro querido deporte en el club, allá por la década de los `90. Todos aquellos que pertenecieron a legión tan recordada, lo hicieron.

En una de esas oportunidades, nos visitó un jugador que hoy debe estar cerca de los cuarenta años, top ten del mundo varios años y uno de los pocos que ganaron el Campeonato de Roland Garros, tan apreciado por los latinoamericanos ya que se juega sobre nuestra conocida y preferida superficie de polvo de ladrillo.

El jugador era Gastón Gaudio; jugador exquisito, dotado de unos de los más, sino el más lindo y técnico revés de todas las épocas, que en esa oportunidad tendría unos catorce o quince años. Yo me desempeñaba como autoridad del torneo. La anécdota es que siempre me llamaban del vestuario al grito de «¡hay lío!”… quién era ?… Gastón, en el comedor «¡hay lío!”… Gastón y también en la cancha, donde algún berrinche siempre tenía. Era muy buen chico, pero un vago lindo, que no pasaba desapercibido. En aquella oportunidad perdió en los cuartos de final de single donde si mal no recuerdo, el ganador fue Mariano Puertas (otro de la legión).

Historias de nuestro querido Club, que quería compartir con uds. y sobre todo para aquellos que aman jugar al tenis. A los chicos les explico siempre que con esfuerzo y ganas todos pueden llegar a competir a lo grande, Delpo y Gaudio estuvieron aquí y lo lograron.

Publicado el domingo 10 de mayo de 2020