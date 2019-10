En el marco del Debate de candidatos a Intendentes, el candidato de Juntos por el Cambio Fernando Casset se mostró motivado tras el cierre del debate de candidatos a intendente «Luján Elige».

«Todo hacía pensar que siendo el único candidato no meramente opositor, todos estuvieran dirigidos en mi contra y que se diera una especie de provocación. Y me parece que afortunadamente, más allá de que fue un gran corset el poco tiempo que teníamos para exponer sobre cada cuestión, eso nos limitó en la posibilidad de discutir cosas entre nosotros», expresó Fernando Casset.

En ese sentido el representante de Juntos por el Cambio, igualmente se manifestó a favor del intercambio entre candidatos. «Se dijeron muchas cosas que me hubiera gustado responder. Algunas tímidamente intenté responderlas. Tal vez no es el clima más propicio, pero me parece que en algún momento, más allá de posiciones comparadas, debería haber también una posibilidad de discutir entre nosotros».

Por su parte el Casset se diferenció de la gestión municipal y sostuvo que su plan de gobierno «es un programa distinto y es una forma distinta de entender y encarar la gestión. Yo dejé en claro que haré un gobierno nuevo, mejor y distinto. Y estaba muy interesado y preocupado en poder hacerlo, y creo que queda claro que más allá de que reivindicamos aciertos y reconocemos errores, nosotros estamos pensando en una forma de gobernar totalmente distinta a lo que está pasando hoy».

Finalmente se mostró conforme y a favor de la posibilidad de participar de un debate, con la intención de acercar los programas de gobierno a las vecinas y vecinos: «Son herramientas muy útiles. Todo lo que sirva para que la gente tenga la mayor información posible, y decida en función de esa información, hay que profundizarlo».

Publicado el domingo 13 de octubre de 2019