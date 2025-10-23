Decomisaron medicamentos qué se vendian en lugares no habilitados

AHORA

Esta semana se realizó un nuevo allanamiento para detener la venta ilegal de medicamentos en la provincia de Buenos Aires.

Gracias a una denuncia COLFARMA, Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Airas, autoridades realizaron un procedimiento en la localidad de Lujan, en la Estación de Servicio ubicada en el cruce de la ruta 6 y la ruta 34.

«La muestra del ilícito era notoria, ya que al ingresar al local se veían exhibidores de mercancía, pero con medicamentos» indicaron las autoridades de COÑFARMA.



«Se registraron en el lugar y hallaron medicamentos de distintos tipos y marcas en una estantería en el servicompras del lugar y en una oficina ubicada en el 1er piso del local Indicaron desde COLFARMA.



«También se encontraron facturas de la compra de los medicamentos y listados de precios. Se investiga el origen de la factura y la posible participación de una farmacia del Partido de Hurlingham» «expresaron las autoridades.

«»Se incautaron cajas de Bayaspirina C X 24, sobres LOTE ARJMKO,, frascos de jarabe Febratic 4%, frascos febratic 4%, cajas de Paracetamol LAZAR 500ml, ALIKAL, Frascos de Vaselina, Macril crema, frascos Goteros, Piecidex Crema, Patsul-A 30gr, Xiclour de 5 gr, Cafiaspirina plus, RESAQUIT, ACICLOVID 5% crema 5 gr., ACERPES crema x 5gr., Parafarm sobres de bicarbonato x 100grs., Merthiolate gotero, SOLUCIONES Fisiológicas, Tafirol 1gr., Quraplus, Ibupirac x 400 gr., Dulcolax, Migral de 500mg., Vimax 50, Novalgina de 500mg., UVASAL 5g., Bucoangin, ACEMUK 600mg., Dermaglos crema de 200 gr., Agua oxigenada, Talcos mentolados Sanadrog, Gasas, Anaflex plus, Actron 400, DICLOFENAC OXA 75, CURIMFLAM Gel, Buscapina Compositum, Buscapina Perla, Buscapina DUO, Ibuevanol 600mg ultra, Ibuevanol forte, Sertal perlas, Sertal compuesto, Cloruro de magnesio, Geniol paracetamol, TREG omeoprazol, Mylanta extra, Bayaspirina de 500mg., Hipoglos por 50 Grs., IBUEVANOL y Micoclim OVULOS» según el informe de COLFARMA.

Las farmacias bonaerenses ofrecen un servicio farmacéutico con altos estándares de calidad y una atención de excelencia por parte del profesional.

Es un procedimiento lo hizo el Juzgado y la Policia Federal y COLFARMA.

Publicado el jueves 23 de octubre de 2025