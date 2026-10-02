Declararon Ciudadano Ilustre de Luján a Alfredo Manuel Torres

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En una emotiva ceremonia realizada en el Centro Cultural Municipal “Doña Ana de Matos”, el Municipio de Luján rindió homenaje a Alfredo Manuel Torres, “Manolo” o “Ñato”, como es conocido en el ambiente del fútbol, lujanense integrante del histórico Seleccionado Argentino Campeón Mundial Juvenil de Fútbol en Japón 1979.

Con la conducción del periodista deportivo local Rubén Rocha, el evento se desarrolló en un salón colmado de familiares, amigos, vecinos y destacados deportistas que acompañaron al homenajeado en una noche cargada de recuerdos, reconocimiento y emoción.

El acto fue encabezado por el intendente Leonardo Boto, quien destacó la trayectoria deportiva de Torres y el orgullo que representa para Luján haber contado entre sus vecinos a uno de los protagonistas de una de las mayores gestas del fútbol argentino. Durante el encuentro, el jefe comunal anunció que el Honorable Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la declaración de Alfredo Manuel Torres como Ciudadano Ilustre del Partido de Luján, una iniciativa impulsada para reconocer su destacada carrera y su aporte al deporte nacional.

La ceremonia contó con la presencia de invitados especialmente llegados para acompañar al ex futbolista lujanense. Entre ellos estuvieron Osvaldo “Pichi” Escudero, Marcelo Bachino y Juan Barbas, compañeros de Torres en la Selección Argentina campeona del mundo en 1979; los ex futbolistas Fabián “Pepe” Castro, Rodolfo Rafaelli, Jorge Ribolzi y Enrique Hrabina, y el presidente de Atlanta y actual vicepresidente de la AFA, Gabriel Greco.

A lo largo del reconocimiento se compartieron imágenes, anécdotas y testimonios que repasaron distintos momentos de la trayectoria deportiva de Torres. También se reprodujeron en pantalla distintos videos con mensajes especialmente dedicados al homenajeado, entre ellos los enviados por el ex futbolista Juan Simón y por el periodista y reconocido hincha de Atlanta, Sebastián Wainraich.

Visiblemente emocionado, Manolo agradeció el acompañamiento de su familia, de sus amigos y de toda la comunidad lujanense.

Torres integró el plantel dirigido por César Luis Menotti que obtuvo el Mundial Juvenil de Japón 1979, compartiendo equipo con figuras como Diego Armando Maradona y Ramón Ángel Díaz. Conocido también como “Ñato”, tuvo además un destacado paso por Atlanta y fue protagonista del histórico ascenso del club a Primera División en 1983, una de las páginas más importantes de la historia de la institución de Villa Crespo. A lo largo de su carrera profesional disputó más de 320 partidos oficiales y dejó una huella destacada en cada una de las instituciones que representó.

Participaron también del acto el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Federico Vanin; el secretario de Obras e Infraestructura del Municipio, Abel Rausch; la secretaria General de la Intendencia, Magdalena Fernández; el secretario de Desarrollo Humano, César Siror; y el director de Deportes, Gustavo Santillán.

La actividad formó parte de una iniciativa del Municipio de Luján destinada a reconocer a vecinos y vecinas que, a través de su trayectoria, sus valores y sus logros, contribuyen a fortalecer la identidad y el patrimonio deportivo de nuestra comunidad.

Publicado el viernes 2 de octubre de 2026