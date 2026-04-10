Debuta Jesús Díaz en Flandria con la ilusión de cortar la mala racha

Publicado el jueves 9 de abril de 2026

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Flandria tendrá un nuevo comienzo este fin de semana cuando haga su debut como entrenador Jesús Díaz, de 45 años, quien asumió en reemplazo de Arnaldo Sialle, tras su renuncia al cargo.

El flamante DT, con experiencia en distintos equipos del ascenso y pasado como jugador en el Canario, intentará revertir un presente complicado: el conjunto de Jáuregui acumula cinco derrotas consecutivas y necesita volver a sumar con urgencia.

El estreno de Díaz será este viernes a las 15:30, cuando Flandria visite a Liniers en su estadio. En el mundo del fútbol suele decirse que “técnico que debuta gana”, y en el Canario se aferran a esa frase para cambiar la historia reciente.

Habrá que ver si el nuevo ciclo logra traer aire fresco y cortar la racha negativa en un momento clave de la temporada.

Publicado el jueves 9 de abril de 2026