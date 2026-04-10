Debut soñado: Flandria volvió al triunfo con gol de un juvenil y en el estreno de Jesús Díaz

Publicado el viernes 10 de abril de 2026

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Flandria volvió a sonreír. En condición de visitante y en la cancha de Liniers, el “Canario” se impuso por 1 a 0 y cortó una racha negativa de cinco derrotas consecutivas.

El único gol del encuentro llegó a los 30 minutos del segundo tiempo y tuvo un condimento especial: lo convirtió Alexis Casal, un juvenil que hacía su debut absoluto en Primera. El pibe no olvidará jamás su primer partido, ya que le dio los tres puntos a su equipo.

El triunfo también marcó un estreno ideal para el nuevo entrenador, Jesús Díaz, quien asumió en reemplazo de Arnaldo Sialle y arrancó su ciclo con una victoria clave para cambiar el ánimo del plantel.

Flandria consiguió así un respiro necesario y buscará ahora sostener la levantada en las próximas fechas.

Publicado el viernes 10 de abril de 2026