De la mano de Gustavo Posse, Curci Castro se presentará con una lista a las internas del Radicalismo

El actual concejal Daniel Cursi Castro se presentará en las internas del 11 de octubre del Radicalismo lujanense. Se presume que habrá tres listas, y una de ellas la encabezará «de la mano» de Gustavo Posse. Dialogamos con él.

Está armando una lista para presentarse a las elecciones internas del radicalismo?

«Se está armando una línea interna a nivel nacional, provincial y municipal, que tiene dos objetivos claros. En primer lugar volver a democratizar el partido, dando más participación a todos los afiliados, tanto para elegir sus representantes como para optar por ser ellos mismos elegidos como tales.

En segundo lugar reemplazar en la conducción del comité provincia, a los dirigentes que se han sometido y aceptado casi sin cuestionamiento a las decisiones de una buena parte del PRO» explicó Curci Castro.

«Me siento totalmente identificado con esos objetivos. En primer lugar intenté que el grupo al que pertenezco se sume a este proyecto, pero como decidieron acompañar a los referentes que queremos desplazar me ví obligado a abrirme con este nuevo proyecto» especificó.

Por qué le parece necesario desplazar a esos dirigentes y quiénes son?

«Es el grupo de dirigentes liderados por Daniel Salvador. Pretenden imponer como candidato a presidente del comité provincia a Maximiliano Abad, un Diputado de Mar del Plata, que obviamente representa la continuidad de la política de Salvador, y de la que nosotros estamos en desacuerdo. Personalmente creo que la decadencia del Radicalismo se inicia en el conurbano, en la Provincia de Buenos Aires. Es ese sector el causante del mal resultado electoral a todo nivel. Y es esa dirigencia la que estaba a cargo y ahora no presenta propuestas claras de desarrollo sostenido y sostenible que serán indispensables en el país que viene» indicó.

Quienes son los referentes de su espacio?

«Los iniciadores de la propuesta son Freddy Storani, Juan Manuel Casella , Martín Loustea, Enrique Nosiglia y Gustavo Posse. Claramente Gustavo Posse es el candidato para la provincia» afirmó.

Que le hace pensar que Gustavo Posse es mejor candidato que Maximiliano Abad?

«Gustavo tiene mucha experiencia en gestión y muchas cosas muy bien hechas en San Isidro para mostrar, además de una personalidad fuerte y una clara vocación de posicionar a la UCR con más preeminencia dentro de Juntos por el Cambio. Maximiliano Abad puede ser un excelente legislador, pero eso significa que tiene buen discurso e ideas claras, pero no significa que sea un buen líder ni que tenga capacidad de gestión. De hecho nunca fue elegido en su ciudad de origen, mientras que Gustavo Posse fue reelecto seis períodos consecutivos. Eso significa que la gente lo aprueba y lo elige. Queremos esa clase de liderazgo, proactivo y propositivo. Abad fue miembro del comité de Salvador y eso significa continuidad en las estrategias políticas que queremos olvidar, y que a mi criterio fueron causantes de la decadencia del radicalismo.

Nos puede dar un ejemplo de lo que dice, que Gustavo Posse tiene más para mostrar?

«Por ejemplo en seguridad, uno de los grandes temas del momento. Las estadísticas de criminalidad bajan año a año. Por ejemplo los robos de automóviles descendieron durante sus gestiones desde los 1800 anuales a 400 anuales. El sistema de monitoreo cuenta con 2000 cámaras y en la central cuentan con más de 30 pantallas grandes subdivididas en 6 ú 8 segmentos. La Secretaría de Seguridad cuenta con 500 empleados, todos ellos para ingresar debieron pasar por una capacitación de más de 200 horas. Tienen lectores de patentes conectadas con la base de datos de la nación que suenan una alarma cuando detectan un vehículo que tiene pedido de detención. Las mujeres que denuncian sufrir violencia de género reciben del municipio un botón de pánico conectado con el centro de monitoreo. Los agentes tienen unos teléfonos conectados con la central de antecedentes, cuando cargan un número de documento les aparece en pantalla el informe de la persona en cuestión. Y mucho más. Tienen un desarrollo tecnológico muy avanzado para la prevención del delito» manifestó.

Y la interna local?

En lo local personalmente hubiese preferido que todo el grupo al que pertenezco hubiese elegido esta opción, Fernando sería un excelente candidato si quisiera encabezar localmente la lista de Gustavo Posse, lamentablemente no logra despegarse de los dirigentes históricos, que son la continuidad de una política antigua, estancada y “rosquera”, pero sin propuestas. De tal manera, por el momento las cosas están así, vamos a competir para defender aquello que creemos indispensable para el desarrollo local.

Entonces no ve posibilidades de unidad en lo local?

No. Los dos espacios tradicionales actualmente son irreconciliables, Ezequiel Perez Naveiro propone como líder de «Juntos por el Cambio» a Rita Salaverry, y el oficialismo radical a Fernando Casset. Ambos espacios van en provincia con Maximiliano Abad, y mi espacio va con Gustavo Posse. No hay forma de lograr la unidad. Una vez que pase la interna y se resuelva quien lidera, espero que trabajemos todos juntos» dijo convencido.

Cree que está bien que se realicen las elecciones internas ahora?

«Definitivamente no. Estamos en medio de problemas mucho más importantes y no deberíamos distraernos. Pero lamentablemente el oficialismo interno de la Provincia, Salvador y su grupo, no quiso arriesgarse a darnos tiempo a que hagamos crecer esta línea interna y en una votación donde impusieron su mayoría (15 votos contra 9) forzaron una fecha muy inconveniente, el 11 de octubre, con lo que debemos tener las listas cerradas y presentadas en la segunda semana de septiembre. Imaginate las complicaciones de hacer eso en cuarentena.

Pero, por otro lado, las elecciones son el mecanismo que la democracia propone para dirimir cuestiones ideológicas o programáticas que no se resuelven en la instancia del diálogo. Es la expresión misma de la democracia. Y si por ejercer la democracia tenemos que robarle algunas horas al descanso, lo vamos a hacer» finalizó.

Publicado el miércoles 2 de septiembre de 2020