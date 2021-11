De irse a Austria a sacar campeón a Flandria: La historia de Juan Bianchi

Estaba marcado. Juan Bianchi nació y vive para Flandria, lugar de su tierra natal y club en el que dejó su huella marcada con el ascenso al Nacional.



Pero la historia estuvo cerca de desviarse, o no, por un momento. Corría el icónico marzo de 2020 en Argentina y «Juanchi», como lo conocen en el pueblo, ya había comenzado la ronda de despedidas.



El comunicador social de la UBA había aplicado junto a su pareja en una visa de trabajo en Austria y tenía decidido «vivir la experiencia» durante un período en el viejo continente, como muchos jóvenes anhelan.



Estaba todo encaminado. Pasaje en mano, mente dispuesta y mochila repleta de sueños en busca de una aventura que marca un antes y un después en la vida.



Sin embargo, una pandemia tuvo que flenarlo cuando a pocos días de subir al avión su vuelo fue cancelado y las visas reprogramadas. Él todavía no lo sabía, pero Jáuregui no quería dejarlo ir.



Coronavirus y restricciones de por medio, en las entrañas de la Flandria mística no dejaron pasar la oportunidad y empujaron al (hasta ese entonces) jefe de prensa a tomar las riendas del club. Unos adelantados.



La otra parte de la historia se escribe sola. Bianchi asumió a fin de 2020 siendo el presidente más joven de la historia del Fútbol Argentino y tardó menos de un año en ascender al equipo de sus amores en una final de película.



Algunos lo llaman destino, otros suerte y quién sabe la cantidad de adjetivos que habrá. Lo único cierto es que con 26 años en en su número de documento y una edad mental incalculable, Juan Bianchi pertenece a Jáuregui.



Y Jáuregui, hoy, pertenece a Juan Bianchi.

Publicado el miércoles 24 de noviembre de 2021