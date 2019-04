Daniel Scioli en Luján: «La verdadera pesada herencia es la que deja este gobierno»

En el mediodía del sábado, el Club San Lorenzo recibió la visita de campaña del ex Vicepresidente y ex Gobernador Daniel Scioli.

El actual Diputado Nacional por Unidad Ciudadana fue recibido por Antonio Muñiz (Presidente del PJ Lujanense) que le dió la bienvenida en su discurso y sigue pregonando por la unidad del Peronismo para derrotar en las elecciones al actual gobierno de Luján.

Scioli estuvo acompañado por Marcelo Fernández (Mesa coordinadora de PYMES) y

Juan Carlos D’Amico (Asesor de Cultura del Senado de la Nación) quién hizo un repaso del libro que está presentando Scioli: “El otro camino” Diálogos con Rubén Tizziani.

Luego de la proyección de un vídeo dónde se pasaron segmentos del recordado debate del 2015 con Mauricio Macri, el ex Gobernador agradeció la presencia de la ex Intendenta de Luján, Graciela Rosso, del ex Intendente de General Rodríguez, Juan Pablo Anghileri y de los precandidatos Leonardo Boto y Adriana Oviedo.

En su discurso recordó la inauguración en el Parque Industrial de Villa Flandria de la empresa Tecnosport cuando él era Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y que hace pocas semanas cerró sus puertas y dejó cientos de trabajadores en la calle.

También manifestó su preocupación porque: “hoy la capacidad industrial está reducida al 50%, la industria automotriz cayó un 75%” y también expresó:”Convoco a un gran frente nacional porque es una demanda de la gente que ya no da más”

Haciendo referencia a las problemáticas locales, resaltó la ausencia del Estado Municipal ante el basural a cielo abierto y el problema ambiental que esto conlleva, el cierre de comercios y la pérdida de puestos de trabajo.

Publicado el sábado 27 de abril de 2019