Curci Castro: «El de Boto fue un discurso como nos tiene acostumbrados»

El Concejal Daniel Curci Castro, del interbloque «Luján Sí», disparó contra el Intendente luego de su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del HCD y además aportó su opinión respecto de la aprobación de la reconversión del basural a cielo abierto.

«Creo que fue un discurso como el que nos tiene acostumbrados el Kirchnerismo en general y Leo (Boto) en particular. Arrancan echando culpas y hablando mal de la gestión anterior para después presentar excusas de por qué algunas cosas que prometió no se cumplieron. Y finalmente prometiendo obras casi faraónicas, de las cuales yo me pregunto de dónde va a salir el dinero», comenzó.

Y agregó, «Porque es sorprendente que un municipio con un presupuesto de tres mil quinientos millones de pesos, que no alcanza a recaudar lo que necesita y cada año se endeuda más (como está pasando), pueda hacer obras por mil quinientos por un lado, por setecientos por el otro. Son millones y millones y no creo que ni la Nación, ni la Provincia, ni Luján tenga la posibilidad de hacer todo eso ahora».

«Son obras muy interesantes y ojalá se puedan hacer, pero tengo mis reservas. Creo que simplemente es anunciar lo que le gustaría hacer, para tratar de tapar la situación en que se encuentra, en la cual una enorme cantidad de vecinos de Luján le perdieron la confianza, a raíz de todas las denuncias que ha tenido (algunas ciertas)», sostuvo.

Respecto de la aprobación de la reconversión del basural municipal, expresó: «Es un buen proyecto, pero en su primera presentación presentaba una falta de las condiciones que lo hacen legalmente posible. No tenía evaluación de impacto ambiental, ni los estudios geológicos e hidrogeológicos y no contemplaba ciertas exigencias de la Ley para establecer la zona de deposición final de residuos sólidos urbanos, bien hecha».

«Para contrarrestar el apuro del Ejecutivo, nos mantuvimos firmes en que no trataríamos el tema hasta que se cumpliera con todas las normas legales. Y así fuimos trabajando, durante una serie de reuniones y el Ejecutivo fue aportando todo lo necesario para que el proyecto cuadre dentro de la normativa y sea aprobable», manifestó.

«Yo creo que el Ejecutivo escuchó que iba a haber un almuerzo con algunos lobbystas que intentaban frenar este proyecto, se preocupó y quiso sacarlo antes de que se produzca. No confió en lo que le decíamos, que no íbamos a ser sensibles a los lobbystas y que nosotros pensábamos que este proyecto es necesario para Luján».

«Pero forzaron una extraordinaria, a la cual decidimos no ir, porque seguían faltando cosas. Propusimos que la atrasen una semana y pasó para la sesión de ayer, donde hubo un despacho armado por nosotros y negociado, con aportes del oficialismo, se aprobó. Nos alegra porque creemos que es darle una herramienta al Ejecutivo, para que paso a paso, de ahora en más vaya resolviendo el tema del basural a cielo abierto», finalizó el concejal Daniel Curci Castro, Concejal

Publicado el martes 2 de marzo de 2021