Cultura Local y en formato OnLine

Este fin de semana te invitamos a explorar el arte independiente lujanense a través de las redes sociales.

Te traemos diferentes propuestas que podes ver desde tu celu de manera gratuita. Si en cuarentena no podemos salir a disfrutar de obras de teatro, exposiciones y shows musicales, los artistas de nuestra ciudad llevan el arte a tu casa. ¡Estate atento de no perderte nada!

Exposición fotográfica en la Galería Virtual de la Biblioteca Jean Jaurés.

En el marco de la cuarentena, la Biblioteca Jean Jaurés buscó la forma de seguir generando espacios para fomentar la cultura y el arte local, como vienen haciendo desde hace años. Este proyecto de Galería Virtual, lanzado en el mes de mayo, está concluyendo hoy viernes su cuarta edición.

Habiéndose inaugurado con la exposición fotográfica “Incertezas” de Mercedes Pasini, continuando con los 5 capítulos de la serie juvenil de producción local “Contraluz”, y una tercera muestra de “Fotos, pinturas y textos del género fantástico”, la propuesta de la Galería Virtual continúa en esta primera semana de agosto con la exposición fotográfica de Pedro y Marcos Daverio “El cortijo”.

Podés disfrutar de esta cuarta muestra que ya se encuentra completa desde el perfil de Instagram de la biblioteca o desde la página de Facebook de la Galería Virtual. Las exposiciones anteriores también continúan disponibles. Te invitamos a que sigas a la Biblioteca Jean Jaurés en las redes para estar al tanto de futuras exposiciones.

https://instagram.com/biblioteca.jeanjaures?igshid=1ha56qvjdmn88

Tutti Frutti y Los vivos de C-SO

C-so Producciones es una compañía de teatro independiente local con 20 años de trayectoria en producciones teatrales infantiles y para adultos. Desde el inicio de la cuarentena, utilizando su plataforma de Instagram, C-so comenzó a realizar vivos en los que diferentes personajes trataban con humor la situación de aislamiento y pandemia. Lo que empezó como una propuesta “temporal”, con el alargamiento de la cuarentena, continúa hasta hoy con más de 20 vivos publicados, y cada vez más espectadores.

Alcides Cuatrochi, Mechi Mehada de Güey, Vilma Merta, son algunos de los personajes que vas a encontrar en estos vivos, dándonos tips y consejos sobre diferentes temas. Originalmente, sólo los actores de C-so actuaban en estos vivos, pero desde marzo hasta ahora se han sumado otros actores y actrices ajenos a la compañía a hacer sus personajes. Gabriela Busca, una de las integrantes de C-so, nos cuenta: “Es una nueva manera de hacer teatro. Y no todos los actores tienen ganas o se animan a esta nueva forma. De ninguna manera va a reemplazar al teatro pero en este momento, que no hay otra opción, uno aprovecha lo que hay. Y lo que hay tiene que ver con lo online.”

Pero eso no es todo. Con la extensión de la cuarentena, durante el receso escolar de invierno, C-so recordó a través de las redes las obras infantiles realizadas a lo largo de los años. Y a partir de este sábado, inauguran una nueva edición de vivos bajo el nombre de “Tutti Frutti” con la intención de entrevistar a artistas independientes de todos los ámbitos. “Tutti Frutti por las diferentes áreas artísticas a las que pertenecen nuestros invitados y también porque los anfitriones vamos a ir rotando”. Estas charlas íntimas con el propósito de conocer un poco a referentes artísticos del under se inician este sábado, con Alfonsina Soler como su primer invitada.

Desde su perfil de Instagram, los sábados y los domingos a las 20 horas, vas a poder ver “Tutti Frutti” y

“Los vivos de C-so” respectivamente.

https://instagram.com/csoproducciones?igshid=1d2hkdlto8scs

Varieté de Entre Casa, segunda edición.

La Escuela Artística EAI organiza hoy viernes 7 de agosto una segunda parte de su “Varieté entre casa” en la que profesores y alumnos compartirán música a través de las redes sociales de la escuela. Si no querés perderte este evento musical, acordate de entrar al perfil de Instagram de la EAI a las 20:00 horas para disfrutar de una noche llena de arte abierta a la comunidad.

https://instagram.com/escuela_artistica?igshid=1xkllic4mzmj4

Publicado el viernes 7 de agosto de 2020