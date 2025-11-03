Culminó la primera etapa del programa “Ver para Crecer”

Publicado el lunes 3 de noviembre de 2025

El Municipio de Luján informó que concluyó la entrega de 175 anteojos a niños y niñas de la ciudad en la primera etapa del control de agudeza visual “Ver para Crecer”, la iniciativa destinada a fortalecer la asistencia y mejorar el acceso a la salud en el distrito.

Con el objetivo de promover un acceso equitativo a los servicios sanitarios, el programa visitó 35 escuelas primarias del partido, donde se atendieron a 846 alumnos y alumnas. Del total de pacientes, 301 fueron derivados al Policlínico Municipal para continuar con los estudios correspondientes.

Cabe destacar que la iniciativa, creada desde la Secretaría de Salud del Municipio de Luján, se complementa con el control de peso y talla, libretas sanitarias, y vacunación.

En este sentido, se completaron 420 libretas sanitarias y se aplicaron 370 vacunas, 320 dosis correspondientes al ingreso escolar y 50 para completar el calendario vigente.

