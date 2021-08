Culminó la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2021

La Municipalidad de Luján informó que a lo largo de este último mes, se llevó a cabo la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2021, donde participaron alrededor de 500 lujanenses, de las categorías de Adultos Mayores, Juveniles, Personas con Discapacidad y Estudiantes Universitarios.

Los ganadores representarán a nuestra ciudad en la competencia de la Región Seis, que comprende a los partidos de: Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Chivilcoy, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Mercedes, Pilar, San Andrés de Giles y Suipacha.

A causa de la pandemia de COVID-19, las competencias se llevan a cabo de forma virtual, a excepción de las actividades deportivas que presentan la modalidad presencial para Juveniles y Estudiantes Universitarios.

En ese sentido, tras los torneos pertinentes resultaron ganadores los siguientes lujanenses:

CULTURA

Juveniles:

Mural: Camila Agustina Escobar.

Freestyle-rap: Santiago Martínez.

Video minuto: Iván Montaldo

Fotografía: Lucía Casco Ford

Juveniles sub 15:

Cuento: Segura, María Angelina.

Pintura: Ponti, Belén.

Dibujo: Felicitas, Rodríguez

Juveniles sub 18:

Pintura: Lutes, Karen.

Dibujo: Pereyra, Leandro.

Poesía: Yetman, Ayelén.

Solista Vocal: Ramírez, Romina

Personas con Discapacidad:

Pintura: Balante Ángel Diego

Dibujo: Banegas Eduardo

Fotografía: Hernández Emilio

Solista Vocal: Saavedra Tatiana

Narración Oral: Bonifacio Oscar Alfredo

Danza Folclórica: Escalante Graciela y Tossini Irma

Adultos Mayores:

Pintura: José Cogo

Dibujo: Claudio Rodríguez

Objetivo Artístico: Claudio Rodríguez

Fotografía: Amelia Perruchoud

Solista Vocal: Marta Gonzáles

Danza Folclore: Silvia Dimarco, Mario Alberto Herrera

Danza Tango: Noemí Gentilini, Juan Jpsé Gomez.

Cuento: Carmen Mabel Massera

Poesía: Rosa Fernandez

DEPORTES

Acuatlón: Santino Guglielmo

Ajedrez: Sub 14, Ramiro Pochulu; Sub 16, Yaro Valverde González; Sub 18, Juan Valentín Merlo y Universitarios, Tobías Carbajo.

Atletismo: Sub 14: Catalina Santacroce, Morena Pavetti, Emilia Busquet, Sabina Masina, Morena Barrachina, Sofía Agazzi, Abril Govea, Rebeca Pacheco, Luna Fontana, Rafaela Pertuzzo, Mia Pierotti, Alfredo Ledesma, Simón Cibin, Joaquín Cordone, Salvador Galar, Tomas Pagella, Benicio González, Tomás Dona, Bautista Alfonso, Santiago Raban, Pedro Tascheret. Sub 16: Clara Busquet, Lola Espeleta, Constanza Fragatti, Malena Cordoba, Estanislao Dron,. Mateo Cadenazzo, Lucio Córdoba, Juan Brady, Javier Oyamburu, Simón De La Cruz. Igancio Napolitano. Sub 18: Paloma Strambi, Lara Esposatto, Anna Mendoza, Estefania Selivonchik, Julia Lanutti. Guadalupe Rolandelli, Fermín Urtasum, Ignacio Poza, Juan Gómez.

Badminton: Abigail Vazquez Prada

Básquet VS 3: Sub 14: Ernestina Suárez, Paloma De La O, Lola Imas, Candelaria Schefer. Sub 16: Mercedes Isasi, Carmen Garay, Valentina Ithurrart, Alina Setefratti. Universitarios: Florencia Adorno, Gabriela Spindola, Trinidad Isasi, Lucrecia Galarza. Sub 16: Francisco Astudillo, Julio Lastra, Joaquín Rodriguez Colombo, Felipe Cuevas. Sub 18: Valentin Voigt, Pedro Constante Pignataro, Simón Rodríguez Zucchi, Juan Marcos Isasi. Universitarios: Felipe De Paoli, Nicolas Zanusso, Danilo Cajiao, Octavio Lynch Dirrense

Beach Vóley: Sub 14, Luna Fontana Fátima Cáceres; Sub 16, Ariana Bulfero, Nieves González; Universitarios, Eliana Masci y Malena Vila. Sub 18, Liber Terrizano e Iván Terrizano; Universitarios, Cristian Rodríguez y Nazareno Vázquez.

Fútbol tenis: Sub 18, Mixto Santiago Martínez y Pilar Frías; Sub 15, Juan Manuel Gorosito y Santiago Gorosito; Sub 18, Valentino Ghigliano y Tomas Serra; Universitarios, Tobías Cuberas y Josías Cuberas

Natación: Santino Guglielmo y Tomás Monteagudo

Padel: Román Giacovino e Isaías Orozco

Tenis: Sub 16, Alma Córdoba; Universitarios, Sebastián Lernoud

Tenis de mesa: Blas Mainelli

Gimnasia artística: Abril Witemburg, Candela Mendiberry, Jazmín Mussa, Martina Pereyra, Nicole Melo, Camila Merlo, Valentina Martina, Victoria Mancuso, Morena Campana, Segundo Fusco, Maximo Fusco y Donato Perrone.

Patín: Bianca Núñes

Publicado el lunes 16 de agosto de 2021