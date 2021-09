Cuento del tío: «Relato en tercera persona»

«Es una persona considerada mayor, jubilado desde muchos años, pero actualizado en información, debido a su actividad cultivo conocimientos en electrónica e informática. Cada día inicia su mañana con la lectura de los

diarios digitales de nuestro país, nuestra ciudad y también de las noticias de actualidad a nivel mundial. Esta introducción es para reflejar que el “cuento del tío” lo mantiene alerta y utiliza las variables constantes de cambio de claves bancarias y de todas las que requieren identificarse con un email o aplicación en el caso del teléfono. Pero el sábado martes 21 de agosto a las 18:18 recibe el primer llamado del número (11) 70539…, como es su costumbre no atiende números que no estén en sus contactos y menos si es con ese prefijo. Inmediatamente y en forma simple ingresa al buscador y obtiene la información que se transcribe:

“No atiendan porque le sacan crédito al celular no sé si me explico: (Llamada molesta) avisado por leandro43

01170539… EVALUACIONES 25x negativa

 9x Llamada no deseada

 7x Llamada silenciosa

 7x Vendedor telefónico

 2x Llamada molesta

 La inquietud se viralizó en las últimas horas por redes sociales y refieren a insistentes llamados desde diferentes números de teléfono, todos comenzados con el «prefijo» 7053.

En algunos casos, la llamada se corta cuando uno atiende. En otros, solo llega a sonar dos o tres veces, sin dar tiempo a responder. Ello provocó que cientos de personas se volcarán a armar foros en internet preguntándose qué podría haber detrás de la movida. ¿Quién me llama del teléfono 1170539…? – ListaSpam.com https://www.listaspam.com › busca › Telefono=117053…

1.El teléfono 1170539199 / +54 11 7053-9199 ha sido denunciado más de 4 veces y hemos

detectado más de 100 llamadas spam desde este número (Buenos Aires…”

Con esa información obtenida, se dio cuenta que google dedico muchos comentarios, se sintió bien el no haber atendido ni respondido. Pero el 24/08 y el 28/08, en dos oportunidades y ayer recibió en total 5 llamados de esos 4

números comenzados en (11)7053… todos sin responder. Siguió buscando y encontró mucha información y cientos de personas que se quejan.

El protagonista del relato pensó, si ese número es de una empresa de telefonía, como es posible que no le den de baja? Con este relato, es bueno saber que todas las llamadas que comienzan con (11)7053… no deben ser atendidas, los riesgos son muchos y el beneficio nulo. El día lunes 13 de septiembre 17 hs.

Otra llamada del (11)66248… y decide atenderla, una voz dura de una mujer mayor de un país como Colombia o Perú por el tono, le pregunta “¿Usted es Juan Carlos?” (Identificación protegida) reitera la pregunta intimidando a lo

que responde “¿quién habla?”, “del sector cobranzas” (menciona su banco que coincide tiene cuentas) “¿si pero quién es usted?”, corta la llamada. Quien relata esta situación se comunica con su banco y le dicen luego de unos

segundos, “Busco pero no tenes nada atrasado, es una estafa no atiendas”. Media hora después (11)66248… /(11)66250… La misma mujer interrogando “¿Es usted Juan Carlos???” De nuevo le dice “¿usted quien es?”, corta la llamada sin responder. A las 18.31 hs de ese mismo día, del (261)41927… otra mujer “Le llamo del Banco (coincide el banco anterior) para ofrecerle una promoción”, la interrumpe, “Usted quien es?”, corta sin responder. Luego de

leer este relato, es fácil deducir: es una tentativa de estafa. No dar confirmación si se trataba de la persona indicada (el personaje) por así definirlo, evito el engaño. En total recibió 10 llamadas en 2 días, se puede considerar que fue elegido para estafarlo. Sugerencia, no sea una víctima más, antes de atender verifique con solo poner el numero si ese número es sospechoso. No dé ninguna información, la entidad bancaria no utiliza esa forma para el cambio de claves o informarle sobre sus cuentas. Si recibe un llamado extraño o sospechoso, consultenos a IG lujan_vigila_sa y con gusto lo ayudaremos con su consulta».

Publicado el miércoles 22 de septiembre de 2021