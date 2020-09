«Cruje la Política de una manera obscena»

«Paradojalmente podría entenderse como obsceno a «…lo contrario al pudor o las buenas costumbres» (sic), también de esta definición que nos otorga la Real Academia Española podemos inferir la «vaguedad» de dicho término, que es precisamente lo que le da a este tipo penal un componente «moralista» que lo hace cuestionable por gran parte de la doctrina, es entonces que la incriminación del «exhibicionismo» puede ser discutible».

«Ahora bien la paradoja es aún mayor cuando pasamos de la vaguedad del tipo penal en cuestión, al «vago» del Diputado Nacional Juan Emilio Ameri, pues también recurriendo al diccionario, vemos que esto significa: «…que tiene poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo o constituye una obligación, especialmente trabajar…», y aquí no hay discusión doctrinaria, nos produce «vergüenza ajena» la conducta de este irresponsable, como la de aquel otro que pone una «maqueta» de reemplazo en una sesión del Senado de la Nación, y de todos aquellos que no pueden establecer una buena relación con el Código Penal en general, y las normas de convivencia en particular, las cuales para las personas comunes con responsabilidades importantes, como lo son los funcionarios públicos, deberían resultar bastante amigables».

«Este hecho, repudiado por toda la clase política, nos brinda algunas enseñanzas, por ejemplo la primera de ellas que con muy poco se daña significativamente a «la política», en momentos tan difíciles para nuestra sociedad, atravesada por una pandemia sin precedentes, no existe margen para los impresentables, menos aún ante la responsabilidad otorgada por el voto popular, por otra parte es un claro llamado a la reflexión de quienes participamos de distintos espacios políticos a la hora de designar funcionarios o la selección de candidatos para la conformación de las listas en cada acto eleccionario».

«Al mismo tiempo debemos poner en valor, la inmediata respuesta de nuestros dirigentes, desde el Presidente de la Nación, pasando por el Presidente de la Cámara de Diputados, como así también nuestro Presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, y de todo el arco opositor que acompaño la decisión de dicho cuerpo legislativo».

«Pero no es menos cierto, que la renuncia del ex – Diputado allanó un camino muy importante y farragoso de Comisiones Investigadoras, etc.; no pudo ser separado «ipso – facto» , …renunció, …quizás estemos en presencia de un cambio de época, «el horno no está para bollos»…y todos aquellos que pasen por estas circunstancias imiten el camino sin llegar a instancias dilatorias, que sólo desgastan y erosionan la credibilidad política».

«Como decía al inicio, la política «cruje» y la sociedad con todo derecho exige dirigentes a la altura de las circunstancias, porque lo que pasó con el ex Diputado Nacional Juan Emilio Ameri nos afecta a todos los que militamos en política o ejercemos circunstancialmente la función pública, y lamentablemente el proceso de degradación que intenta instalarse sobre la actividad política, con este hecho, no se hace más que alimentarlo, pues » la excepción pone a prueba la regla…», está en nosotros cambiar esta historia, y no es precisamente a través de las consignas de la «anti – política», ni de los escraches «neofascistas» como el sufrido por el integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, sino a través de las herramientas que nos brinda la Democracia, con más y mejor política».

N de R: la opinión es meramente responsabilidad del autor.

Publicado el martes 29 de septiembre de 2020