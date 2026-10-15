Cronograma de retiro de ramas de octubre, noviembre y diciembre

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El Municipio informó que los residuos verdes (restos de poda, ramas y pasto) no se colocan en contenedores negros ni en Puntos Verdes en el distrito de Luján. Estos residuos se pueden depositar en la vereda solamente si ocupan hasta un metro cúbico (medida de un bolsón de arena) y durante el mes correspondiente al que se hace su retiro en cada barrio.

En caso de superar ese límite de tamaño o de incumplir con el cronograma, se aplicarán las correspondientes multas. Con un volumen de ramas mayor al metro cúbico, el vecino deberá contratar un volquete privado para su retiro.

-Cronograma de octubre, noviembre y diciembre-

Grupo 1: Hostería Norte, La Blanqueada, Valle Verde, Los Laureles, Los Paraísos, Ruta 6 y Navarrini.

Grupo 2: Lanusse, Zapiola, Ameghino, 12 de abril, El Milagro y San Bernardo.

Grupo 3: Las Acacias, Ranquelino, Constantini, El Ceibo, La Capilla, Padre Varela, Fonavi, Plazoleta y San Francisco.

Grupo 4: Barrio Elli, La Martina, Juan XXIII y Los Álamos.

Grupo 5: Bloque Los Santos (San Jorge, San Fermín, Santa Marta, San Pedro, Villa María, La Loma, Plumas Verdes y Las Glicinas).

Grupo 6: A demanda del CAV.

Hay un circuito fijo de recolección de ramas en las avenidas y en Centro 1 y 2.

Sistema de colocación de volquetes para el retiro de ramas

Durante todo el año, en Luján funciona un sistema de colocación de volquetes para la recolección de ramas en 9 barrios donde la generación de los residuos verdes es mayor que en el resto. Estos barrios cuentan con este servicio municipal gratuito: Hostería norte, Hostería sur, Casuarinas, Valle Verde, San Eduardo, Villa Cleotilde, San Francisco, Los Laureles y Pinar.

Para solicitarlos, se deberá llamar al 2323 272915. En caso de superarse la disponibilidad semanal, el pedido es anotado en una Lista de Espera hasta el siguiente recambio.

Espacios públicos: ¿por qué está prohibido podar?En la provincia de Buenos Aires rige la ley provincial N° 12.276 que prohíbe la poda, el daño o la extracción a cualquier ejemplar del arbolado urbano ubicado en espacios públicos como veredas y plazas. En Luján rige la ordenanza N° 7875, que busca ordenar el arbolado urbano acorde a las características climáticas y urbanas del distrito para tener un bosque urbano sano y disminuir riesgos y problemas futuros.

Como la poda no es una necesidad del árbol, solamente se hace en casos de necesitar adaptar el ejemplar al ámbito urbano. Por lo tanto, si un vecino considera que algún ejemplar de su vereda representa un riesgo o requiere una poda deberá comunicarse con el Centro de Atención al Vecino (CAV) para que un podador certificado examine el caso y actúe en base a lo analizado. Solo puede podar un podador certificado con un permiso escrito firmado por el Municipio.

Si bien dentro de la propiedad privada de cada vecino no hace falta solicitar permiso para podar, si el vecino considera que un árbol de su jardín requiere una poda, puede comunicarse al siguiente mail para consultar si es o no necesaria: arbolado@lujan.gob.ar

Para consultas, denuncias o reclamos se puede contactar con el Centro de Atención al Vecino (CAV) de manera presencial de lunes a viernes de 8 a 15 horas en San Martín 580, junto al Municipio. También se puede comunicar mediante vía telefónica al 232364000 (solo mensajes) o a través del sitio web: https://cav.lujan.gob.ar/

Publicado el jueves 15 de octubre de 2026