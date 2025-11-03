Cronograma de Postas de Salud para el mes de noviembre
Bienestar
Para promover la vacunación y prevenir enfermedades.
El Municipio de Luján informó a la comunidad el cronograma de Postas de Salud correspondiente al mes de noviembre, con el objetivo de promover la vacunación y prevenir enfermedades.
Instaladas en el espacio público, las postas funcionan de 10 a 13 horas, de manera alternada en el centro de la ciudad de Luján y las localidades del distrito, de acuerdo al siguiente cronograma:
Sábado 1°: Sociedad de Fomento del barrio Zapiola (Zapiola entre Capitán Luján y Libertad).
Lunes 3: en el Centro de Desarrollo Infantil del barrio Luchetti de Open Door.
Miércoles 5: Plaza Colón.
Lunes 10: en la Plaza del Barrio Sarmiento (Lorenzo Casey y Sparapani).
Miércoles 12: Plaza Colón.
Lunes 17: en el Jardín de Infantes N° 927 de la localidad de Pueblo Nuevo (Fleming y Las Tipas).
Miércoles 19: Plaza Colón.
Lunes 24: en la Plaza del Sol en el barrio Santa Marta.
Miércoles 26: Plaza Colón.
Con su DNI, las y los vecinos podrán aplicarse la vacuna antigripal, la vacuna contra el COVID-19 y otras vacunas del calendario nacional, además de realizarse controles de presión arterial y de glucemia.
Además, se brindará asesoramiento sobre Telemedicina, la aplicación móvil del Municipio de Luján que permite a los pacientes acceder a atención médica de calidad de manera virtual.
Publicado el lunes 3 de noviembre de 2025