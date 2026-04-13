Cristian Clavero ganó la competencia ciclística «Doble Bragado»

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En el cierre de su carrera deportiva.

Las calles de Bragado volvieron a vibrar al ritmo de los pedales en un domingo a puro deporte. La esperada «etapa reina» masculina, que consistió en 42 vueltas al circuito local (100 km), quedó en manos de Leonardo Cobarrubia (Telario Máster), quien cruzó la meta a toda velocidad. Sin embargo, tras un desarrollo estratégico a lo largo de los días de competencia, la consagración máxima en la clasificación general fue para Cristian Clavero. El representante de la escuadra Chacinados El Pato logró mantener la ventaja y alzar el trofeo mayor ante el aplauso incesante de los vecinos.

Más allá de la adrenalina habitual de la definición masculina, esta 89ª edición será recordada para siempre como un punto de inflexión para el deporte local y provincial. Por primera vez desde la creación de la Doble Bragado, la rama femenina compartió el protagonismo y el calor del público en el mismo escenario.

En una última etapa de 80 kilómetros apasionante, Sofía Martelli (Team Braguette – Prezioso) logró imponerse en el pelotón del día, seguida de cerca por Maribel Aguirre y Micaela Gutiérrez (Sarah Bikes Competición).

Pero la gran fiesta y la corona definitiva tenían dueña indiscutida. Al concretar los números de la general, Maribel Aguirre, representante de Raleigh Femenino, se consagró campeona de la competencia por tercera vez consecutiva, ratificando su enorme jerarquía y grabando su nombre en las páginas doradas del ciclismo nacional.

De esta manera, con un clima inmejorable y un marco de público espectacular, la ciudad de Bragado volvió a demostrar por qué es la capital nacional del ciclismo, cerrando una verdadera fiesta deportiva que este año, más que nunca, se corrió en pie de igualdad.

Clasificación General Masculina:

Cristian Clavero (Chacinados El Pato)

(Chacinados El Pato) Leonardo Cobarrubia (Telario Máster)

(Telario Máster) Román Mastrangelo

Publicado el lunes 13 de abril de 2026