COVILU realizará una reunión informativapor la apertura de un nuevo plan deterreno + vivienda en Luján

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Publicado el miércoles 20 de mayo de 2026

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En un contexto donde el acceso a la vivienda propia representa una de las principales preocupaciones para muchas familias, la Cooperativa de Vivienda Luján Ltda. (COVILU) anunció la apertura de un nuevo Círculo de Terreno + Vivienda en la

ciudad e invita a la comunidad a participar de una reunión presencial informativa para conocer los detalles del proyecto.

La convocatoria se realizará el próximo martes 26 de mayo a las 19:00 horas en el Salón Luz y Fuerza, ubicado en Luciano Reyes 1570, Luján.



El nuevo desarrollo contempla el acceso a lote y vivienda a través de un sistema

cooperativo basado en anticipo inicial y aportes mensuales, ofreciendo distintas

alternativas habitacionales adaptadas a diversas necesidades familiares.



El proyecto incluirá tres prototipos de vivienda: 40 m², 50 m² y 60 m²; desarrollados

con construcción tradicional y posibilidad de ampliación futura.



Desde la institución destacaron que el objetivo de la reunión será explicar de manera clara cómo funciona el sistema, cuáles son los requisitos de adhesión y cuáles serán las características generales del nuevo círculo.

“Sabemos que hoy muchas personas buscan alternativas reales para acceder a su

vivienda. Por eso creemos importante generar un espacio abierto donde podamos explicar el proyecto, responder consultas y acercar una nueva oportunidad habitacional para vecinos de Luján”, expresaron desde el Consejo de Administración

de COVILU.



La iniciativa se desarrollará en una zona con muy buen entorno y proyección, aledaña al barrio San Juan de Dios, y forma parte de la continuidad del trabajo que la cooperativa viene realizando desde hace 38 años en Luján.

Importante.

Fundada en 1988, COVILU lleva desarrolladas más de 1.000 viviendas en distintos barrios de la ciudad, consolidándose como una de las entidades

cooperativas con mayor trayectoria local en materia habitacional.



La participación en la reunión informativa es libre y gratuita, aunque los organizadores recomiendan realizar inscripción previa a través de los canales

oficiales de la cooperativa debido a la capacidad del salón.



Datos de la reunión informativa:

� Martes 26 de mayo

� 19:00 hs

� Salón Luz y Fuerza — Luciano Reyes 1570, Luján

Más información:

Instagram: @covilu_lujan | Canal oficial de WhatsApp de COVILU: Ingresar acá

Publicado el miércoles 20 de mayo de 2026