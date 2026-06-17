Corte programado de energía en un sector de Luján por trabajos de la Cooperativa
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La Cooperativa Eléctrica de Luján informó que este miércoles 17, entre las 8 y las 11 horas, se verá afectado el suministro eléctrico en un sector de la ciudad debido a la realización de obras de infraestructura.
El área alcanzada por el corte programado estará delimitada por las calles San Martín, Lezica y Torrezuri, el río Luján y la Ruta Nacional Nº 7.
Según indicaron desde la entidad prestataria del servicio, la interrupción obedece a la instalación de un cable subterráneo de media tensión en el puesto de transformación ubicado en la intersección de las calles Doctor Real y Lezica y Torrezuri.
Desde la Cooperativa solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios ante la suspensión temporal del servicio y recordaron que, en caso de finalizar las tareas antes del horario previsto, el suministro podrá restablecerse de manera anticipada.
Publicado el martes 16 de junio de 2026