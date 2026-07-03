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Corte de energía eléctrica afecta a Olivera y una amplia zona rural de Luján

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Publicado el viernes 3 de julio de 2026

La Cooperativa Eléctrica informó que un importante sector del partido de Luján se encuentra sin suministro de energía debido a una falla en la red de media tensión.

El corte afecta a la zona comprendida por la colectora de la Ruta Nacional 5, desde General Cereal hasta el peaje en dirección a Mercedes, incluyendo la localidad de Olivera y las zonas rurales aledañas.

Desde la Cooperativa señalaron que personal técnico ya se encuentra trabajando en el lugar para localizar la falla y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Publicado el viernes 3 de julio de 2026

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