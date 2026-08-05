Cortarán la luz este jueves por trabajos en Olivera
Detalles.
La Cooperativa Eléctrica de Luján informó que este jueves 6 de agosto, entre las 8.30 y las 10, se verá afectado el servicio de energía eléctrica en la localidad de Olivera y zonas aledañas.
El corte fue programado para realizar la reparación de un seccionador bajo carga. Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias mientras se desarrollan las tareas.
Si las condiciones climáticas resultan adversas, los trabajos podrán ser derivados a otra jornada.
Publicado el miércoles 5 de agosto de 2026