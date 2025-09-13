Correrán en Jáuregui la última fecha del Campeonato de Duatlón Ruta y MTB

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que la localidad de Jáuregui será sede este domingo de la última fecha del Campeonato de Duatlón Ruta y MTB organizado por Lagos de Buenos Aires, con el apoyo del Municipio de Luján.

La competencia tendrá dos modalidades de participación: 6 KM de pedestrismo, 30 KM de ciclismo y 3 KM de pedestrismo (Sprint), y 3 KM de pedestrismo, 10 KM de ciclismo y 1 KM de pedestrismo (Súper Sprint), además de un Mini Duatlón, una modalidad promocional para los más chicos.

La contienda se desarrollará sobre la Colectora Sur de la Autopista 5. Las acreditaciones se realizarán a partir de las 8 horas en el Parque Cerrado que se instalará en la bajada del puente de acceso al barrio Loreto, y la largada está prevista a las 10 horas.

Los tramos de pedaleo se orientarán en sentido Barrio Loreto hacia Luján, en tanto que los tramos de carrera se llevarán a cabo en sentido contrario, Barrio Loreto hacia Mercedes.

Por el desarrollo de la carrera, habrá un corte total de la Colectora Sur entre el Barrio Loreto y el barrio Luna, y un corte parcial de media calzada entre el Barrio Loreto y el puente del arroyo El Chaña. Asimismo, habrá cortes dinámicos en todos los accesos y salidas del barrio Loreto.

A las 13 horas tendrá lugar la entrega de premios para los ganadores de la fecha, como así también para los mejores ubicados en la clasificación final del Campeonato.

Publicado el sábado 13 de septiembre de 2025