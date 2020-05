Coronavirus: incorporan cámara sanitizante al Hospital Municipal

La Municipalidad de Luján informó que en el marco de la pandemia de Covid-19, el Hospital Municipal adquirió un nuevo instrumento que desactiva el virus. Se trata de una cámara sanitizante donada por la empresa EnergGyC, que despide una fórmula antiviral indicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El nuevo mecanismo está destinado a desinfectar a todo el personal que ingrese al Hospital. Cuando la cámara detecta el ingreso de una persona al recinto, se inicia la desinfección de manera automática mediante el funcionamiento de seis vaporizadores internos, que cubren la totalidad del cuerpo del visitante.

Cada ciudadano que utilice el dispositivo debe permanecer en este unos segundos realizando un giro de 360 grados con las palmas abiertas para asegurar la higienización. Los expertos aseguran que este procedimiento no es tóxico, no mancha la ropa y no irrita la piel ni los ojos.

Esta innovadora herramienta se suma a las demás medidas de prevención que se vienen llevando a cabo en el efector de salud público de nuestra ciudad. La incorporación de este sistema de prevención complementa las medidas sanitarias recomendadas por las entidades de salud y ayuda a mitigar el riesgo de contagio de enfermedades producidas por virus y bacterias.

Publicado el sábado 9 de mayo de 2020