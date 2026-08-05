Coro Municipal: convocan a audiciones para niños y jóvenes

Publicado el miércoles 5 de agosto de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que, junto al Coro Municipal de Cámara «Ernesto Storani», invita a la comunidad a participar de las audiciones para integrar el Coro Municipal de Niños, una propuesta gratuita destinada a niñas, niños y jóvenes de entre 6 y 17 años, sin necesidad de contar con experiencia previa.

«En un contexto nacional donde cada vez hay menos políticas públicas destinadas a las infancias y juventudes, y frente a la disolución del Coro Nacional de Niños, en Luján la cultura no frena. Esta nueva convocatoria busca ampliar la participación infantil en la música coral, ofreciendo la posibilidad de participar en importantes eventos culturales, ampliando y consolidando el Coro Municipal», expresó el Secretario de Culturas y Turismo, Nicolás Capelli.

Para inscribirse a las audiciones, se deberá enviar un correo electrónico a coromnlujan@gmail.com o un mensaje de WhatsApp al 11 3569-2331, consignando la siguiente información:

Nombre y apellido del niño, niña o joven.

Nombre y apellido del padre, madre o tutor.

DNI.

Fecha de nacimiento.

Teléfono de contacto.

Una vez recibido el correo electrónico o whatsapp, los responsables se pondrán en contacto para coordinar la fecha y horario de la audición.

Las personas seleccionadas pasarán a integrar el Coro Municipal de Niños, participando en conciertos y diversas actividades culturales junto al Coro Municipal de Cámara «Ernesto Storani».

Para más información o consultas, las y los interesados pueden comunicarse al 11 3569-2331 o ingresar al Instagram @coromunicipaldelujan.

Publicado el miércoles 5 de agosto de 2026