Convocatoria abierta para artistas: pintura en vivo en el Museo Municipal de Bellas Artes

El Municipio de Luján informó que anuncia la apertura de la convocatoria para artistas que quieran participar de una experiencia de pintura en vivo sobre los paneles exteriores del Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”. La convocatoria permanecerá abierta hasta el día 13 de febrero.

«Volvemos a realizar esta convocatoria que año a año renueva la fachada de nuestro Museo con arte contemporáneo. Una apuesta para que los artistas puedan exponer sus obras en un espacio público muy transitado por turistas y lujanenses» expresó la Coordinadora del Museo, Mariana Rodríguez Gastón.

La propuesta está dirigida a artistas mayores de 18 años con experiencia en pintura mural o arte público interesados en desarrollar una obra vinculada al arte contemporáneo.

En total serán siete los artistas seleccionados, quienes deberán intervenir los paneles de madera de 120 centímetros de ancho por 240 centímetros de largo.

Para participar, se deberá enviar un boceto de la propuesta a escala al correo electrónico bellasartes@lujan.gov.ar que será evaluado previamente.

Cabe señalar que la pintura para el mural será provista por el Museo, mientras que cada artista deberá proporcionar sus propias herramientas de trabajo tales como escalera, pinceles etc.

Para solicitar más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 2323 446167 o acercarse al Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” ubicado en la calle 9 de Julio 863, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados y domingos de 10 a 17 horas.

