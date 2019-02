Convocan al Intendente y declaran el “estado de emergencia” en el Partido de Luján

En un escrito presentado esta mañana, la oposición en su conjunto convocó al intendente Oscar Luciani. Los ediles señalaron que quieren que el Jefe de la Comuna informe el plan del municipio ante el estado emergencia y catástrofe generalizada en todo el Partido de Luján. La cita será en Sesión Extraordinaria el miércoles 27 de febrero a las 19.00 horas.

“No escapa a ningún argentino que el proyecto de Cambiemos generó una grave crisis económica, social y política. Por mencionar algunos indicadores, el gobierno nacional incrementó la deuda pública y facilitó la fuga de capitales más alta desde el gobierno radical en 2002. La inflación acumulada en 2018 superó el 47%, el PBI cayó un 3,5% y las previsiones para el próximo bienio son igual de pesimistas. El dólar pasó la barrera de los 40 pesos, y el “riesgo país” superó los 800 puntos básicos, el nivel más alto desde que asumió Macri”, señalaron.

Además, profundizaron: “Junto con la inflación y los descomunales incrementos en las tarifas de la luz y el gas, creció el desempleo, la pobreza, el hambre y la desnutrición infantil”. En el ámbito local indicaron que se multiplican y agravan los problemas que afectan a la mayoría de los lujanenses. “Se incrementaron los robos, las obras están paradas, los alimentos aumentan todos los días y el sistema público de salud está en riesgo. Durante el gobierno de Oscar Luciani se declaró el estado de emergencia sanitaria y ambiental, pyme y textil, salarial y laboral del empleo municipal, y más recientemente, por el desmedido aumento de las tarifas de los servicios públicos”, mencionaron.

Además, lanzaron más críticas a Luciani y señalaron que tiene plenas facultades para intervenir, gestionar y solucionar cada uno de estos puntos. “El Intendente permanece ausente en todos los temas y convocatorias para rendir cuentas de sus actos”, destacaron.

De modo objetivo, desde que los gobiernos nacional, provincial y municipal se “alinearon”, el municipio de Luján recibe menos coparticipación, no hay medicamentos e insumos para el hospital, no hay plata para los patrulleros, dejaron de mandar el dinero para las obras y cortaron los envíos de leche para los niños y niñas menores de edad.

“Por otro lado, no hay garantías sobre las condiciones edilicias de los edificios escolares, no hay control del destino del Fondo Educativo, el gobierno no llama a la paritaria nacional docente, y peligra el inicio de las clases en Luján. Ante este gravísimo escenario, el conjunto de concejales y concejalas de la oposición busca declarar el estado de emergencia general, convocando al Intendente Oscar Luciani a Sesión Extraordinaria, a los efectos que informe las medidas tomadas y a tomar para enfrentar la situación de catástrofe de todos los sectores de nuestra comunidad. Es hora de hacer, no se aguanta más”, finalizaron.

Publicado el viernes 22 de febrero de 2019