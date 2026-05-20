Controlaron más de 100 vehículos en los operativos dinámicos de control vehicular

Publicado el miércoles 20 de mayo de 2026

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La Municipalidad informó que con el fin de reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad vial en el territorio, el Municipio de Luján junto a las fuerzas policiales desarrolló nuevos operativos de control vehicular en diversos puntos del distrito.

Durante este mes de mayo, se controlaron un total de 128 vehículos, labrando 26 actas por infracciones que reflejaban la falta de documentación, seguro, casco, patente, entre otros.

Se retuvieron ocho autos, se secuestraron dos automóviles y 13 motocicletas. La mayoría de estos rodados tenían sus caños de escapes adulterados, mientras que los otros secuestros fueron por falta de VTV, patentes con aditamento (alteradas), licencia de conducir y seguro, entre otros incumplimientos.

En tanto, diez de los 13 motovehículos retenidos fueron a causa de no cumplir con lo establecido por la Ley Provincial N° 13.927, en su artículo 48 Ter-k, la cual establece establece que tanto los ciclomotores como las motocicletas deben contar con «equipamiento silenciador de escape y ruidos» de acuerdo al motor y a la cilindrada del rodado.

Los vehículos secuestrados están radicados en la ciudad de Luján, aunque los hubo también de localidades como Pablo Nogués, Moreno, San Andrés de Giles, San Martín, Morón, José C. Paz, General Rodríguez, entre otros.

Además, se realizaron 52 controles con alómetro, el instrumento que mide el porcentaje de alcohol en sangre, de los cuales uno resultó positivo.

Por último, cinco licencias de conducir fueron retenidas.

Los operativos de control vehicular tienen como objetivo principal prevenir siniestros viales y garantizar que la circulación en el distrito se realice bajo el estricto cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.

Publicado el miércoles 20 de mayo de 2026