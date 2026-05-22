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Continúan los plenarios del Consejo Local de Adolescencia

Politicas publicas

Como cada mes.



Publicado el viernes 22 de mayo de 2026

La Municipalidad informó que la Comisión Organizadora del Consejo Local de Niñez y Adolescencia de Luján continúa llevando adelante los plenarios mensuales que convocan a organismos oficiales, instituciones comunitarias y adolescentes a participar activamente en la construcción colectiva de políticas públicas destinadas a las infancias y adolescencias.

“Seguimos impulsando este espacio abierto, participativo e intergeneracional que invita a los y las adolescentes a expresarse, ser escuchados y construir junto a los adultos un diagnóstico integral sobre las problemáticas, intereses y preocupaciones que los atraviesan. El crecimiento sostenido de la convocatoria refleja que encuentran un ámbito donde se sienten cómodos, respetados y tenidos en cuenta, pudiendo compartir sus opiniones, experiencias y miradas”, expresó la Directora de Niñez y Adolescencia, Bárbara Corral.

La jornada se desarrolló en el Centro de Promoción de Derechos y contó con la participación de más de 90 adolescentes pertenecientes a escuelas secundarias públicas y privadas del distrito.

La propuesta de trabajo se organizó a través de dinámicas grupales entre adultos y adolescentes, promoviendo el intercambio acerca de cómo acompañar las distintas situaciones y desafíos que atraviesan las juventudes en la actualidad.

La experiencia tuvo como objetivo fortalecer el diálogo intergeneracional, acortar distancias entre adultos y adolescentes y brindar herramientas que permitan escuchar, comprender e interpretar de manera más sensible las demandas y expresiones de las adolescencias.

Participaron representantes de distintas áreas del Ejecutivo Municipal, entre ellas Desarrollo Humano, Salud, Integración Comunitaria y Urbana, Niñez y Adolescencia y Juventudes, junto a referentes del programa Envión, equipos directivos de escuelas secundarias e instituciones comunitarias del distrito.

Publicado el viernes 22 de mayo de 2026

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