Continúan los plenarios del Consejo Local de Adolescencia

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La Municipalidad informó que la Comisión Organizadora del Consejo Local de Niñez y Adolescencia de Luján continúa llevando adelante los plenarios mensuales que convocan a organismos oficiales, instituciones comunitarias y adolescentes a participar activamente en la construcción colectiva de políticas públicas destinadas a las infancias y adolescencias.

“Seguimos impulsando este espacio abierto, participativo e intergeneracional que invita a los y las adolescentes a expresarse, ser escuchados y construir junto a los adultos un diagnóstico integral sobre las problemáticas, intereses y preocupaciones que los atraviesan. El crecimiento sostenido de la convocatoria refleja que encuentran un ámbito donde se sienten cómodos, respetados y tenidos en cuenta, pudiendo compartir sus opiniones, experiencias y miradas”, expresó la Directora de Niñez y Adolescencia, Bárbara Corral.

La jornada se desarrolló en el Centro de Promoción de Derechos y contó con la participación de más de 90 adolescentes pertenecientes a escuelas secundarias públicas y privadas del distrito.

La propuesta de trabajo se organizó a través de dinámicas grupales entre adultos y adolescentes, promoviendo el intercambio acerca de cómo acompañar las distintas situaciones y desafíos que atraviesan las juventudes en la actualidad.

La experiencia tuvo como objetivo fortalecer el diálogo intergeneracional, acortar distancias entre adultos y adolescentes y brindar herramientas que permitan escuchar, comprender e interpretar de manera más sensible las demandas y expresiones de las adolescencias.

Participaron representantes de distintas áreas del Ejecutivo Municipal, entre ellas Desarrollo Humano, Salud, Integración Comunitaria y Urbana, Niñez y Adolescencia y Juventudes, junto a referentes del programa Envión, equipos directivos de escuelas secundarias e instituciones comunitarias del distrito.

Publicado el viernes 22 de mayo de 2026