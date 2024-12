Continúan los operativos de control vehicular

El Municipio de Luján informó que, la Subsecretaría de Transporte y Tránsito del Municipio junto al Comando de Patrullas de Luján, realizaron este martes un nuevo operativo de control vehicular con el objetivo de verificar documentación y prevenir ilícitos.

La jornada se desarrolló sobre Colectora Sur Acceso Oeste y avenida Fernández Beschtedt. Durante la misma, se controlaron un total de 67 vehículos y se labraron 20 actas por no contar con seguro vigente, no portar licencia nacional de conducir, pasar semáforos en rojo o no llevar casco en motovehículos.

Asimismo, en nueve casos se retuvo la licencia nacional de conducir y en once casos se retuvo el motovehículo.

En este sentido, cuatro de los once motovehículos retenidos fueron a causa de no cumplir con la Ley Provincial N° 13.927, en su artículo 48 Ter, la cual establece establece que tanto los ciclomotores como las motocicletas deben llevar «equipamiento silenciador de escape y ruidos» de acuerdo al motor y a la cilindrada del rodado”.

Cabe destacar que a lo largo del año, se desarrollaron más de 50 operativos de control vehicular en barrios, localidades y diversos puntos de la ciudad.

La jornada estuvo coordinada por la Secretaria de Protección Ciudadana, el GAD y Luján Primera.

Publicado el lunes 23 de diciembre de 2024