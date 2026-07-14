Continúan las visitas educativas a la Radio Pública

Publicado el martes 14 de julio de 2026

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Con el objetivo de brindar un espacio seguro de formación, la Radio Pública continúa abriendo las puertas de su estudio para visitas educativas de distintas escuelas y jardines del partido.

En este caso, el último jardín en pasar por la Radio fue el 909 “Malvinas Argentinas”. Durante el encuentro recorrieron las instalaciones, descubrieron cómo es estar frente a un micrófono y conocieron distintos espacios de trabajo. Además, junto a sus maestras, los niños y niñas contaron detalles de su proyecto sobre las mariposas.

Todo lo aprendido continuará en las salas y aulas, donde crearán su propia radio, y a través del juego se convertirán en conductores, operadores, cronistas, y productores por un día.

Cabe destacar que la Radio Pública sigue apostando a ser el espacio donde los jóvenes puedan dedicarse a la Comunicación, ya que cuenta con equipos de alta calidad que permiten realizar prácticas profesionales y generar contenidos de primer nivel.

La radio se puede escuchar las 24 de horas del día a través de su canal de Twitch: https://www.twitch.tv/radiopublicalujan, y el contenido audiovisual está en el Instagram @rplfm

Publicado el martes 14 de julio de 2026