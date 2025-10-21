Continúan las tareas de Señalización Vial

Con el objetivo de ordenar la circulación de la comunidad y brindarle una mayor seguridad, el Municipio de Luján informó que continúa desarrollando diversos trabajos de Señalización Vial en espacios críticos del distrito.

Siguiendo un esquema de tareas, las intervenciones que se realizaron en las últimas semanas fueron las siguientes:

Demarcación (cordón y recuadro amarillo):

Demarcación en Av. Beschtedt (entre Calle Del Pilar hasta rotonda acceso a Comarcas)

Demarcación: línea lateral derecha blanca (2200 m).

Demarcación de las dársenas de Ruta N° 192 y en las de Ruta N° 5 con la instalación de tachas y delineadores.

Tachas reflectivas sobre línea lateral derecha blanca.

Estacionamiento exclusivo para motos: 25 de Mayo esquina Mariano Moreno.

Cartel indicando “Estacionamiento Medido motos”.

Señalización vertical (Confección e instalación de carteles varios):

Nomenclatura Urbana: Mitre (esquina Humberto) (esquina Lamadrid) – Reposición.

Nomenclatura urbana e información: Ruta 5 y Av. Mastellone – Ruta 5 (ACA)

“Circule Despacio/Máxima 30/Niños Jugando”: Júpiter 57 (B° Los Laureles).

“Ceda el paso”: R. Moreno esquina Julio A. Roca (mano al centro)

“Badén” Rivadavia y Liniers.

Cambio de dominios es espacios exclusivos discapacidad: Belgrano 1355 – Rawson 1071.

Carteles indicando “Loma de burro” en lomas nuevas de asfalto:

Maestro Argentino y Colón.

San Martiniano (B° El Ceibo).

Larrea (B° El Ceibo).

J. J. Paso (B° El Ceibo).

Cartelería “Líneas de colectivo” en paradas:

Barrios: San Cayetano – El Ceibo – Constantini – San Francisco.

Instalación de reductores con su respectivo cartel preventivo:

Lamadrid esquina 25 de Mayo.

R. Moreno esquina Julio A. Roca (mano al centro).

José María Pérez y San Sebastián.

Control y mantenimiento de semáforos:

Los trabajos se llevan a cabo en el marco de un proyecto de mejora integral de todo el partido, cuyo objetivo es optimizar el tránsito y favorecer la accesibilidad en Luján.