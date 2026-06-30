Continúan las postas de salud en Plaza Colón durante el mes de julio

Publicado el martes 30 de junio de 2026

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El Municipio de Luján informó que las Postas de Salud correspondientes al mes de julio se realizarán en Plaza Colón. Se trata de una iniciativa que tiene por objetivo promover la vacunación y prevenir enfermedades.

Durante este mes, las postas funcionan de 10 a 13 horas, los días miércoles en Plaza Colón.

Con su DNI, las y los vecinos podrán aplicarse la vacuna antigripal y otras vacunas del calendario nacional, además de realizarse controles de presión arterial y de glucemia.

Además, se brindará asesoramiento sobre Telemedicina, la aplicación móvil del Municipio de Luján que permite a los pacientes acceder a una atención médica de calidad de manera virtual.

Publicado el martes 30 de junio de 2026