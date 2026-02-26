Jueves 26 de febrero de 2026
Continúan instalando luminarias en barrios y localidades

Seguridad

En total serán 276 en diferentes puntos.



Publicado el jueves 26 de febrero de 2026

El Municipio de Luján informó que avanza con la reconversión e instalación de luminarias en barrios y localidades con el objetivo de fortalecer la seguridad de la comunidad y mejorar la calidad del entorno urbano.

Se colocarán 267 luminarias en los siguientes puntos:

-Olivera (en ejecución): 46 luminarias en Monseñor Miguel de Andrea entre César y av. Juan XXIII, Thomas le Breton entre César y av. Juan XXIII, Jean Mermoz entre Monseñor Miguel de Andrea y Thomas le Breton.

-Olivera (en ejecución): 33 luminarias en Alejandro Dumas entre Italia y Mariquita Thomson, Pedro de Luján entre Italia y Mariquita Thomson, Boulogne Sur Mer entre Italia y Peru, Dardo Rocha entre Italia y Peru, Mariquita Thomson entre Reconquista y Alejandro Dumas.

-Barrio Luchetti, Open Door (en ejecución): 166 luminarias en Buenos Aires y Gelly Obes, San Luis y Gelly Obes, Álvarez Tomas entre Chubut y San Luis.

-Acceso al barrio Villa María y entrada al basural: 22 luminarias en calle Las Hortensias.

Las tareas se encuentran enmarcadas en el plan integral de renovación del alumbrado público, orientado a promover una circulación más segura y eficiente en el partido de Luján.

