Continúan instalando luminarias en barrios y localidades

Publicado el jueves 26 de febrero de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

En total serán 276 en diferentes puntos.

El Municipio de Luján informó que avanza con la reconversión e instalación de luminarias en barrios y localidades con el objetivo de fortalecer la seguridad de la comunidad y mejorar la calidad del entorno urbano.

Se colocarán 267 luminarias en los siguientes puntos:

-Olivera (en ejecución): 46 luminarias en Monseñor Miguel de Andrea entre César y av. Juan XXIII, Thomas le Breton entre César y av. Juan XXIII, Jean Mermoz entre Monseñor Miguel de Andrea y Thomas le Breton.

-Olivera (en ejecución): 33 luminarias en Alejandro Dumas entre Italia y Mariquita Thomson, Pedro de Luján entre Italia y Mariquita Thomson, Boulogne Sur Mer entre Italia y Peru, Dardo Rocha entre Italia y Peru, Mariquita Thomson entre Reconquista y Alejandro Dumas.

-Barrio Luchetti, Open Door (en ejecución): 166 luminarias en Buenos Aires y Gelly Obes, San Luis y Gelly Obes, Álvarez Tomas entre Chubut y San Luis.

-Acceso al barrio Villa María y entrada al basural: 22 luminarias en calle Las Hortensias.

Las tareas se encuentran enmarcadas en el plan integral de renovación del alumbrado público, orientado a promover una circulación más segura y eficiente en el partido de Luján.

Publicado el jueves 26 de febrero de 2026