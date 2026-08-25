Continúan instalando alarmas vecinales en distintos puntos del distrito

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Con el objetivo de reforzar la protección y seguridad en localidades y barrios del distrito, el Municipio instaló 10 nuevas alarmas vecinales, y en los próximos días se prevé instalar 21 alarmas más. Estas acciones se dan en el marco del plan integral de seguridad “Luján Alerta 24”, que busca fortalecer la prevención de ilícitos a través de la modernización tecnológica y la incorporación de nuevos recursos vinculados a la multiagencia.

En esta etapa, los trabajos se concentraron en las zonas de Valle verde, Lezica, Pueblo Nuevo, Tala, y en los barrios Ameghino, 12 de abril, El Quinto, y centro de la ciudad, desde Humberto hasta Constitución.

Cada equipo permite a los residentes activar desde la app “Luján Alerta 24” que se descarga desde el Google Play Store, una alerta sonora y lumínica ante situaciones sospechosas o de riesgo. Al accionarse, el sistema emite una señal inmediata al Centro Operativo de Monitoreo (COM), lo que permite el desplazamiento de móviles policiales o de la Guardia Urbana de manera coordinada y en tiempo real

Publicado el martes 25 de agosto de 2026