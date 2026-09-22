Continúan incorporando veredas y rampas en distintos puntos del distrito 

En ese sentido, y con el propósito de asegurar un correcto acceso a los estudiantes y vecinos, en Olivera se realizaron 189m2 de vereda en total en el acceso a la Escuela Primaria N°23, Secundaria N°15 y el Centro de Atención Primaria de la Salud. Las mismas tienen 1,20m ancho y fueron ejecutadas en hormigón con malla, terminación peinado y bordes alisados.

En el caso de la Sociedad de Fomento El Mirador, ubicada en la calle Caseros, entre Las Malvinas y Santos Lugares, continúan los trabajos sobre 150m2 de vereda de 1,20m de ancho, ejecutadas en hormigón con malla, con terminación peinada y bordes alisados, cubriendo todo el perímetro del centro vecinal. Además, se incorporarán rampas para personas con movilidad disminuida, coches de bebé, etcétera.

La construcción de las nuevas veredas forma parte de una intervención integral que contribuye a mejorar las condiciones de seguridad de la comunidad. Además, fortalece la accesibilidad urbana, promoviendo una circulación más cómoda, segura e inclusiva para vecinos y vecinas, y consolidando espacios públicos de mayor calidad.