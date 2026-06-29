Continúan impulsando una política integral de alivio fiscal para acompañar a emprendedores, comerciantes e instituciones del distrito

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El Municipio de Luján informó que, durante este año, continúa promoviendo distintas iniciativas orientadas a implementar una política de alivio fiscal destinada a acompañar a trabajadores, comerciantes, industriales, emprendedores y clubes de barrio que se ven afectados por el complejo contexto económico.

Entre las principales medidas se destacan tres herramientas centrales de alivio fiscal, orientadas a reducir la carga tributaria y sostener la actividad económica local para quienes hoy enfrentan mayores dificultades. De esta manera el municipio avanza en medidas concretas para acompañar al sector productivo y comercial del distrito.

La primera está destinada a titulares de vehículos automotores afectados al desarrollo de actividades económicas. El beneficio alcanza a unidades modelo 1990 a 2015 e incluye categorías como vehículos de uso rural, familiar, motovehículos, transporte escolar, remís y mensajería, permitiendo reducir costos operativos esenciales para miles de trabajadores y pequeños prestadores de servicios.

La segunda medida, vigente desde junio, contempla la posibilidad de eximir hasta el 100% del pago de Tasas y Derechos Municipales a contribuyentes que desarrollen actividades comerciales cuya facturación promedio mensual entre octubre y diciembre de 2025 haya sido inferior a 20 millones de pesos, y que acrediten haber sido afectados negativamente por la situación económica. Esta herramienta busca generar un alivio inmediato para pequeños y medianos comercios, favoreciendo la continuidad de la actividad y la preservación del empleo local.

El tercer eje de la política fiscal es la eliminación de 178 tasas municipales, una medida que se viene sosteniendo y está orientada a simplificar y desburocratizar el sistema tributario local. Esta decisión permite facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, reducir costos administrativos y generar un beneficio económico concreto para vecinos, comerciantes y sectores productivos.

Además, este esquema de alivio contempla beneficios específicos para los clubes de barrio, reconociendo el rol social, deportivo y comunitario que cumplen en cada localidad del partido.

De esta manera, el Municipio de Luján reafirma su compromiso con una política tributaria más justa, eficiente y cercana, orientada a acompañar a quienes producen, generan empleo y sostienen el entramado social y económico del distrito.

Publicado el lunes 29 de junio de 2026