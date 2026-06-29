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Continúan impulsando una política integral de alivio fiscal para acompañar a emprendedores, comerciantes e instituciones del distrito

Complejo contexto económico

Un municipio presente.



Publicado el lunes 29 de junio de 2026

El Municipio de Luján informó que, durante este año, continúa promoviendo distintas iniciativas orientadas a implementar una política de alivio fiscal destinada a acompañar a trabajadores, comerciantes, industriales, emprendedores y clubes de barrio que se ven afectados por el complejo contexto económico.

Entre las principales medidas se destacan tres herramientas centrales de alivio fiscal, orientadas a reducir la carga tributaria y sostener la actividad económica local para quienes hoy enfrentan mayores dificultades. De esta manera el municipio avanza en medidas concretas para acompañar al sector productivo y comercial del distrito.

La primera está destinada a titulares de vehículos automotores afectados al desarrollo de actividades económicas. El beneficio alcanza a unidades modelo 1990 a 2015 e incluye categorías como vehículos de uso rural, familiar, motovehículos, transporte escolar, remís y mensajería, permitiendo reducir costos operativos esenciales para miles de trabajadores y pequeños prestadores de servicios.

La segunda medida, vigente desde junio, contempla la posibilidad de eximir hasta el 100% del pago de Tasas y Derechos Municipales a contribuyentes que desarrollen actividades comerciales cuya facturación promedio mensual entre octubre y diciembre de 2025 haya sido inferior a 20 millones de pesos, y que acrediten haber sido afectados negativamente por la situación económica. Esta herramienta busca generar un alivio inmediato para pequeños y medianos comercios, favoreciendo la continuidad de la actividad y la preservación del empleo local.

El tercer eje de la política fiscal es la eliminación de 178 tasas municipales, una medida que se viene sosteniendo y está orientada a simplificar y desburocratizar el sistema tributario local. Esta decisión permite facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, reducir costos administrativos y generar un beneficio económico concreto para vecinos, comerciantes y sectores productivos.

Además, este esquema de alivio contempla beneficios específicos para los clubes de barrio, reconociendo el rol social, deportivo y comunitario que cumplen en cada localidad del partido.

De esta manera, el Municipio de Luján reafirma su compromiso con una política tributaria más justa, eficiente y cercana, orientada a acompañar a quienes producen, generan empleo y sostienen el entramado social y económico del distrito.

Publicado el lunes 29 de junio de 2026

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