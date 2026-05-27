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Continúan implementado el Plan de Señalización y Demarcación Vial en todo el distrito

Seguridad

Detalles de las tareas.



Publicado el miércoles 27 de mayo de 2026

La Municipalidad de Luján informó que, iniciado en el año 2019, semana a semana se ejecutan diversas tareas del Plan de Señalización y Demarcación Vial con el objetivo de ordenar el tránsito en el distrito y fortalecer la seguridad de la comunidad.

En los últimos días se realizaron trabajos en diferentes puntos:

Reserva y demarcación en el Jardín de Infantes N°916.

Colocación de carteles de contramano en 9 de Julio, Cervantes y la Av. Nra. Sra de Luján.

Reposición de varios carteles camino a Carlos Keen.

Demarcación de 3 kilómetros de doble línea amarilla y colocación de tachas sobre Ruta N° 192 desde Sucre hasta Haras argentino.

Las acciones están dirigidas a optimizar el tránsito y favorecer la accesibilidad en el partido de Luján.

Publicado el miércoles 27 de mayo de 2026

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