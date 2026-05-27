Continúan implementado el Plan de Señalización y Demarcación Vial en todo el distrito
Seguridad
Detalles de las tareas.
La Municipalidad de Luján informó que, iniciado en el año 2019, semana a semana se ejecutan diversas tareas del Plan de Señalización y Demarcación Vial con el objetivo de ordenar el tránsito en el distrito y fortalecer la seguridad de la comunidad.
En los últimos días se realizaron trabajos en diferentes puntos:
Reserva y demarcación en el Jardín de Infantes N°916.
Colocación de carteles de contramano en 9 de Julio, Cervantes y la Av. Nra. Sra de Luján.
Reposición de varios carteles camino a Carlos Keen.
Demarcación de 3 kilómetros de doble línea amarilla y colocación de tachas sobre Ruta N° 192 desde Sucre hasta Haras argentino.
Las acciones están dirigidas a optimizar el tránsito y favorecer la accesibilidad en el partido de Luján.
Publicado el miércoles 27 de mayo de 2026