Continúan fortaleciendo el servicio de Zoonosis

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El Municipio de Luján informó que, con el objetivo de seguir fortaleciendo la salud pública y el bienestar animal, continúa ampliando el trabajo del área de Zoonosis y proyecta duplicar la cantidad de castraciones durante 2026.

Gracias a la incorporación de nuevos recursos y al fortalecimiento del servicio en los últimos meses, ya se incrementaron las intervenciones tanto en las instalaciones de Zoonosis como en los distintos barrios del distrito, alcanzando actualmente un promedio de más de 170 castraciones semanales, cerca de 700 por mes.

Durante 2025 se esterilizaron aproximadamente más de 4.900 animales entre perros y gatos (más de 400 por mes), y se estima que para finales de 2026 esa cifra puede duplicarse, ampliando el alcance de las políticas de cuidado y tenencia responsable en todo el partido.

«Estamos muy conformes con el crecimiento que tuvo el área de Zoonosis. Hace varios años que se viene invirtiendo en la mejora de las instalaciones: el quirófano, los espacios de espera y atención, los caniles y los espacios verdes. Este trabajo constante y comprometido con la salud animal se traduce en una mejor calidad de vida tanto para los animales como para toda la comunidad de Luján», señaló el Secretario de Salud, Esteban Strambi.

La esterilización es una herramienta clave para la salud pública y la tenencia responsable. Además de reducir riesgos sanitarios, previene enfermedades reproductivas, disminuye el abandono y la sobrepoblación animal, y promueve una convivencia más segura y armónica entre los animales y los vecinos y vecinas de Luján.

Cómo funciona Zoonosis:

El área de Zoonosis Municipal cumple un rol fundamental en la protección de la salud pública, mediante la prevención, control y vigilancia de enfermedades que pueden transmitirse entre los animales y las personas, conocidas como zoonosis.

Además, desarrolla acciones vinculadas al bienestar animal, la tenencia responsable de mascotas y el control poblacional de perros y gatos. Sus funciones principales son la vacunación antirrábica, las castraciones, y la recepción de denuncias.

Una de las tareas más importantes es la aplicación de vacunas antirrábicas gratuitas para perros y gatos, ya que la rabia es una enfermedad viral grave que puede transmitirse a los seres humanos. También se entregan pastillas desparasitarias.

Las campañas de vacunación se realizan de forma mensual en barrios, plazas, sociedades de fomentos y clubes de las distintas localidades para facilitar el acceso de los vecinos y vecinas. El calendario con el día y lugar de vacunación se puede consultar todos los meses en las redes sociales oficiales del Municipio.

Además, Zoonosis cuenta con un Centro Antirrábico donde se alojan los animales mordedores cuyos dueños no pueden hacerse cargo de la observación, y aquellos que son retirados de la vía pública por mordedor, bajo denuncia realizada en el policlínico.

Otro trabajo fundamental son las castraciones. La esterilización de perros y gatos ayuda a disminuir la sobrepoblación animal y reduce el abandono de mascotas. El mismo día de la castración gratuita, el animal también recibe la vacuna antirrábica.

Para solicitar un turno, es necesario ingresar al sitio web oficial del Municipio a través del siguiente link y completar un formulario: https://sistemas.lujan.gob.ar/turnosZoonosis/formulario/

También se realizan jornadas de castración en los distintos barrios y localidades, cuyas fechas son difundidas por el Municipio todos los meses.

El servicio también recibe denuncias por maltrato animal y animales agresivos a través del Centro de Atención al Vecino.

El centro de Zoonosis funciona de lunes a sábados de 6 a 14 horas. Por consultas, comunicarse al 438646 o al WhatsApp 2323-51776.

Publicado el jueves 21 de mayo de 2026