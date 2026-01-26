Continúan ejecutando obras de remodelación en instituciones educativas

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad informó que, con el objetivo de brindarles a las niñas, niños y jóvenes espacios de aprendizaje seguros, funcionales y adecuados para el aprendizaje, el Municipio de Luján continúa con tareas de refacción en instituciones educativas del distrito.

En el Jardín de Infantes N° 910 del barrio Sarmiento (El Bagual y J. de la Cruz Casas) se desarrolla la renovación integral de los baños para asegurar su correcto funcionamiento y condición de uso. Los trabajos incluyen la provisión e instalación de válvulas press-matic, inodoros y espejos, así como la reparación de revestimientos y tareas de pintura en cielorrasos y paredes.

Por otra parte, en la Escuela Primaria N° 2 (Constitución y Entre Ríos) se ejecutan mejoras en los baños del establecimiento. En esta oportunidad, realizaron la extracción del cielorraso existente y la colocación de uno nuevo con tratamiento antihumedad, además de la reparación de grietas y la limpieza de artefactos sanitarios, tales como inodoros, mesadas, bachas y griferías.

Asimismo, se llevó adelante el reemplazo de las ventanas por nuevas carpinterías de aluminio, la reparación de la cubierta, el cambio de espejos, la reposición de azulejos dañados y la aplicación de pintura antihumedad en paredes. Las tareas se completaron con la puesta en valor de las puertas de madera y de los accesos al edificio.

Cabe destacar que el ciclo lectivo 2026 comenzará el 2 de marzo y contará con 190 días hábiles, conforme a lo establecido por el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Publicado el lunes 26 de enero de 2026