Continúan ejecutando el Plan Integral de Bacheo en barrios del distrito
Obras
Seguridad vial.
En el marco del programa de mejoramiento vial en diversos puntos del distrito, el Municipio de Luján informó que continúa trabajando en las calles en barrios a través del Plan de Bacheo Integral.
Los trabajos incluyen bacheo con asfalto en frío, con material bituminoso, mezcla de áridos, emulsión asfáltica y aditivos, que se aplica a la temperatura ambiente.
En este sentido, las calles intervenidas fueron:
Barrio Sarmiento:
El Bagual esquina Ferrocarril Oeste
El Bagual entre Ferrocarril Oeste y Orando
Falcon entre Ferrocarril Oeste y Saborido
Falcon esquina Saborido
Victoria Estenner Jenner
Montevideo y Arias
Arias entre Saborido y Victoria
Juan de las Casas y Ferrocarril Oeste
Juan de las Casas y Saborido
Barrio La Capilla:
Francia y Juan B. Justo
Francia y Alberti
Lisandro de la Torre y Adolfo Alsina
Mariano moreno y Lisandro de la Torre
Italia entre Lisandro de la Torre y Alberti
Barrio Padre Varela:
Pascual Simone y Gral. Paz
Pascual Simone y Humberto Primo
Barrio San Cayetano:
Pascual simone y Alsina
J.M. Pérez y San Rafael
J.M. Pérez y Santa Clara
Alsina entre Alberdi y Urquiza
Luis Gogna y Ugarteche
Barrio Villa del Parque:
Santa Fe y Monte Carballo
Santa fe y Ciudadela
Barrio San Jorge:
El Trébol y Los Lotos
Mitre esquina Belgrano
Barrio La Loma:
Las orquídeas e/ Domingo Perón y Las Begonias
Las orquídeas e/ Las begonias y Las amapolas
Las orquídeas entre Las amapolas y Los tulipanes
Los tulipanes y Los Lotos
Colect Sur acc oeste e/ R192 y Los tulipanes
Los tulipanes entre Las azucenas y Las orquídeas
Los helechos y Los juncos
Barrio Parque Lasa:
Mayorano e/ Etchegaray y Arabolaza
Ferrari entre Sofía Piñeyro y Colectora
Mayorano e/ Fernández y Ferrari
Mayorano e/ Fernández bis y María Ester Pérez
Mayorano esquina Belaustegui
Lorenzo Casey e/ Mayorano y 534
Lorenzo casey e/ 534 y Fusco
Lorenzo casey e/ Mayorano y Sofía Piñeyro
La tradición e/ Lorenzo casey y Granaderos
Martín Fierro entre De la Cruz y Arias
María Ester Pérez y Colectora
Barrio Lanusse:
Ciudadela esquina San Vicente
Ciudadela e/ Misiones y Dr. Luppi
La Paz entre Corrientes y Entre Ríos
Barrio La Palomita:
231 y galileo
231 y 231 bis
231 entre Sócrates y Kennedy
Galileo y R. D. Lucca
Galileo entre Marcos Sastre y 231
Marcos Sastre entre J. m. Pérez y Galileo
Marcos Sastre entre Galileo y 229 bis
Marcos Sastre entre Gutiérrez y 231 bis
Barrio Juan XXIII:
San Antonio y Gálvez
Jorge Newbery entre Andrade y Repetto
Repetto entre Newbery y San Antonio
Repetto entre San Antonio y Sta. María
Repetto entre San Juan y La Plata
Repetto y Patricios (refugio)
Mario Bravo entre La plata y San Juan
Jorge Newbery y Mario Bravo
Gaona entre Bravo y Palacios
Gaona entre Palacios y Repetto
Gaona entre Payro y Andrade
En total, se intervinieron 655,45 m² con bacheos en los barrios mencionados.
El Municipio de Luján realiza estas acciones con el objetivo de brindar una mayor seguridad y comodidad a la comunidad, así como también extender la vida útil del pavimento, lo que optimiza la seguridad vial.
Publicado el lunes 29 de junio de 2026