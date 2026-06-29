Continúan ejecutando el Plan Integral de Bacheo en barrios del distrito

Publicado el lunes 29 de junio de 2026

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En el marco del programa de mejoramiento vial en diversos puntos del distrito, el Municipio de Luján informó que continúa trabajando en las calles en barrios a través del Plan de Bacheo Integral.

Los trabajos incluyen bacheo con asfalto en frío, con material bituminoso, mezcla de áridos, emulsión asfáltica y aditivos, que se aplica a la temperatura ambiente.

En este sentido, las calles intervenidas fueron:

Barrio Sarmiento:

El Bagual esquina Ferrocarril Oeste

El Bagual entre Ferrocarril Oeste y Orando

Falcon entre Ferrocarril Oeste y Saborido

Falcon esquina Saborido

Victoria Estenner Jenner

Montevideo y Arias

Arias entre Saborido y Victoria

Juan de las Casas y Ferrocarril Oeste

Juan de las Casas y Saborido

Barrio La Capilla:

Francia y Juan B. Justo

Francia y Alberti

Lisandro de la Torre y Adolfo Alsina

Mariano moreno y Lisandro de la Torre

Italia entre Lisandro de la Torre y Alberti

Barrio Padre Varela:

Pascual Simone y Gral. Paz

Pascual Simone y Humberto Primo

Barrio San Cayetano:

Pascual simone y Alsina

J.M. Pérez y San Rafael

J.M. Pérez y Santa Clara

Alsina entre Alberdi y Urquiza

Luis Gogna y Ugarteche

Barrio Villa del Parque:

Santa Fe y Monte Carballo

Santa fe y Ciudadela

Barrio San Jorge:

El Trébol y Los Lotos

Mitre esquina Belgrano

Barrio La Loma:

Las orquídeas e/ Domingo Perón y Las Begonias

Las orquídeas e/ Las begonias y Las amapolas

Las orquídeas entre Las amapolas y Los tulipanes

Los tulipanes y Los Lotos

Colect Sur acc oeste e/ R192 y Los tulipanes

Los tulipanes entre Las azucenas y Las orquídeas

Los helechos y Los juncos

Barrio Parque Lasa:

Mayorano e/ Etchegaray y Arabolaza

Ferrari entre Sofía Piñeyro y Colectora

Mayorano e/ Fernández y Ferrari

Mayorano e/ Fernández bis y María Ester Pérez

Mayorano esquina Belaustegui

Lorenzo Casey e/ Mayorano y 534

Lorenzo casey e/ 534 y Fusco

Lorenzo casey e/ Mayorano y Sofía Piñeyro

La tradición e/ Lorenzo casey y Granaderos

Martín Fierro entre De la Cruz y Arias

María Ester Pérez y Colectora

Barrio Lanusse:

Ciudadela esquina San Vicente

Ciudadela e/ Misiones y Dr. Luppi

La Paz entre Corrientes y Entre Ríos

Barrio La Palomita:

231 y galileo

231 y 231 bis

231 entre Sócrates y Kennedy

Galileo y R. D. Lucca

Galileo entre Marcos Sastre y 231

Marcos Sastre entre J. m. Pérez y Galileo

Marcos Sastre entre Galileo y 229 bis

Marcos Sastre entre Gutiérrez y 231 bis

Barrio Juan XXIII:

San Antonio y Gálvez

Jorge Newbery entre Andrade y Repetto

Repetto entre Newbery y San Antonio

Repetto entre San Antonio y Sta. María

Repetto entre San Juan y La Plata

Repetto y Patricios (refugio)

Mario Bravo entre La plata y San Juan

Jorge Newbery y Mario Bravo

Gaona entre Bravo y Palacios

Gaona entre Palacios y Repetto

Gaona entre Payro y Andrade

En total, se intervinieron 655,45 m² con bacheos en los barrios mencionados.

El Municipio de Luján realiza estas acciones con el objetivo de brindar una mayor seguridad y comodidad a la comunidad, así como también extender la vida útil del pavimento, lo que optimiza la seguridad vial.

Publicado el lunes 29 de junio de 2026