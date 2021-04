Continúan con las obras para las 104 cuadras de asfalto

Continúan con el Plan de 104 cuadras de asfalto y Luján en Línea dialogó sobre la actualidad del mismo y los proyectos, con Federico Vanin, Subsecretario de Obras Públicas.

«El Plan de 104 cuadras de asfalto avanza a paso firme porque el tiempo nos está acompañando, lo que permite el normal desarrollo de las tareas y seguimos avanzando. En este momento están realizando los trabajos finales para la apertura de la calle Gálvez en el barrio Juan XII y a la brevedad comenzaremos a pavimentar en el barrio Americano lo que es la calle Rouch, entre la Ruta n°47 y Martín Fierro; y Martín Fierro entre Rouch y Juan de la Cruz Casas», esto son seis cuadras», expresó.

Y agregó, «La próxima semana comenzaremos también con seis cuadras en el barrio Lanusse/Villa del Parque, porque en realidad atraviesa a los dos barrios. Las calles Pasteur, entre Misiones y San Vicente por un lado, y después Pasteur, entre Misiones y Santa Fe. Por otro lado, avanza también lo que tiene que ver con hormigón y cordón cuneta en la calle Sor Josefina del barrio San Cayetano, que ya muchos la pueden visualizar desde la misma Pascual Simone, lo que tiene que ver con esta obra importante de pavimentación. Ahora se está moldeando entre Alberti y Vélez Sarsfield y hormigoneando. Además, estamos con el movimiento de suelo en la calle siguiente, por lo que calculamos que para fines de abril o principios de mayo vamos a estar ya con estas nueve cuadras liberadas al tránsito».

«Sor Josefina es una calle que bordea las vías del Ferrocarril Sarmiento y une Udaondo -detrás del Polideportivo Municipal- y Pascual Simone. Son nueve cuadras y sería una las puntas del barrio San Cayetano, justo frente a las vías del tren. Es una calle muy transitada, con muchísimos vecinos, que ahora tienen un cambio de vida total en sus casas, en su comodidad y esto lo que busca es mejorar la calidad de vida de los lujanenses, esto es lo que nos pidió el Intendente Boto, cerrar circuitos, mejorar la transitabilidad y, en algunos barrios también la reconstrucción de arterias emblemáticas como fue la Flandes, que ya está habilitada al tránsito; o la Gálvez que es el ingreso más importante al barrio Juan XII. Así estamos trabajando y vamos a seguir con el correr de la obra», sostuvo.

«Nosotros ya estamos trabajando con el equipo técnico de la Secretaría en lo que es una presentación que haremos en los próximos meses, para ver si en el transcurso de lo que queda de este año o el próximo podemos contar con un lote de nuevas cuadras de pavimentación. Eso lo estamos haciendo de manera coordinada con las entidades intermedias, con las sociedades de fomento con quienes venimos conversando, las que no fueron incluidas en esta primera etapa, y con las que sí lo fueron, pero que siguen teniendo necesidades urgentes en cuanto a mejoras con la pavimentación. Así que en ese sentido estamos pensando, unas 80, 100 cuadra más para presentar en la búsqueda de la financiación», afirmó

«Es una prioridad para el Intendente y esta gestión, la intervención en Pascual Simone, entre vías y la ex Ruta n°5, que ya no aguanta tareas paliativas o de simple bacheo, sino que hay que hacer una intervención profunda. Ya tenemos el proyecto ejecutivo listo, estamos detrás de esta financiación y esperando que en las próximas semanas podamos tener buenas noticias para que comiencen los trabajos a la brevedad, de ser posible por qué no este mismo año» finalizó Federico Vanin, Subsecretario de Obras Públicas, en diálogo con este medio.

Publicado el miércoles 7 de abril de 2021