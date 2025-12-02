Continúan avanzando las obras financiadas por el programa Clubes en Marcha

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

aLas escuelas de fútbol infantil y juvenil beneficiadas por el programa municipal “Clubes en Marcha” continúan avanzando con la ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en sus predios deportivos.

“Es una iniciativa de fortalecimiento institucional muy importante para nosotros porque les permite a las escuelitas de fútbol realizar obras que mejoran las prácticas deportivas de los niños, niñas y adolescentes. Por eso va acompañada de una inversión inédita de recursos exclusivamente municipales, que expresa el compromiso que asumió la gestión de Leonardo Boto de apoyar el deporte y a las organizaciones comunitarias”, valoró el Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Federico Vanin.

El programa “Clubes en Marcha” fue lanzado por Municipio en abril pasado y alcanzó a 20 escuelas de fútbol infantil y juvenil nucleadas en la Asociación de Clubes de Fútbol del Oeste (ACIFO).

Financiada exclusivamente con fondos municipales, la iniciativa tiene como objetivo promover el fortalecimiento de las instituciones, la inclusión social y el deporte comunitario a partir de mejoras en infraestructura y equipamiento.

En este sentido, luego de que cada institución presentara un proyecto técnico por un presupuesto máximo de 3 millones de pesos, en el mes de septiembre el Municipio otorgó los recursos para concretar los proyectos de refacción, ampliación y mantenimiento de sus instalaciones y actividades.

Algunas de las entidades deportivas que actualmente se encuentran avanzando con la concreción de obras y compra de insumos son las siguientes:

-Escuela de Fútbol San Bernardo: mejoramiento del salón de usos múltiples y los vestuarios con la instalación de nuevas aberturas.

-Escuela de Fútbol Santa Elena: adquisición de un tractor cortacésped para trabajos de mantenimiento del predio.

-Escuela de Fútbol San Luis Gonzaga: colocación de nuevos alambrados sobre calle San Martín, incluyendo trabajos previos de desmonte y movimiento de suelos.

-Escuela de Fútbol Juvenal Gallardo de Open Door: cerramiento del predio de entrenamiento con nuevos alambrados y portón.

-Asociación Civil y Deportiva El Mirador: cerramiento con alambrados de la nueva cancha de 11.

Cabe recordar que ya concretaron sus obras proyectadas la Escuela de Fútbol Julio Steverlynck de Jauregui -mejoramiento de la iluminación en su campo de juego-, Escuela de Fútbol José Ingenieros de Torres -colocación de nuevos alambrados y mejoramiento de los sanitarios-, Escuela de Fútbol El Lucero -colocación de nuevos alambrados y portones, ampliando el cerramiento al sector de entrenamiento- y la Escuela de Fútbol Santiago Cortínez -ampliación del cerramiento con nuevos alambrados-.

También realizaron trabajos la Escuela de Fútbol Rey de Reyes -ampliación de cancha auxiliar e iluminación del campo de juego- y la Escuela de Fútbol Juventud Unida de Villa del Parque -colocación de nuevos alambrados y realización de diversos trabajos para finalizar la construcción de un Salón de Usos Múltiples-.

Publicado el lunes 1 de diciembre de 2025