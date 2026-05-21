Continúa la puesta en valor y recuperación del Teatro de la Virgen
Obras
Preservación en interior y exterior.
La Municipalidad informó que, con el objetivo de revitalizar un espacio estratégico para el desarrollo de la actividad cultural, turística y religiosa del distrito, el Municipio de Luján continúa con la obra de recuperación del Teatro de la Virgen.
Cada mes se ejecutan tareas que llevan a la preservación del patrimonio histórico-cultural de Luján. En este sentido, en el Teatro de la Virgen se llevaron a cabo los siguientes trabajos:
En interior:
Demolición y retiro de estructuras y elementos existentes.
Restauración interior de acceso, antesala, salón principal, que incluye trabajos de arreglo de revoques, fisuras, pintura, revestimientos, yesería, y molduras.
Instalación eléctrica: readecuación integral de la instalación eléctrica, con cableado nuevo de circuitos existentes, instalación de nuevo circuito PAT, provisión e instalación de tableros de comando seccional. Colocación y recambio de luminarias existentes por LED.
Ejecución de nuevos baños y servicios sanitarios: demolición del baño existente. Nueva construcción de tres nuevos sanitarios (sanitarios hombres, mujeres y accesible para personas con movilidad reducida). Se realizaron nuevas instalaciones de agua y cloaca, además de los revestimientos cerámicos, piso, sanitarios y griferías.
Restauración de pisos de madera del Pullman.
Camarines y cocina: readecuación integral de la zona de camarines y cocina, ejecución de nuevo baño y climatización de los ambientes.
En exterior:
Puesta en valor de la fachada sobre San Martín, incluyendo arreglos de revoques, fisuras y pintura en muros exteriores y restauración y adecuación de solado en acceso principal.
En las próximas semanas, se prevé avanzar con la provisión y colocación de telonera, sonido, estructura técnica, circuito de iluminación y restauración del piso del escenario.
También se continuará con la restauración del piso de madera en palcos y salón principal, terminaciones y equipamiento del edificio.
El proyecto se inscribe dentro de una política pública de puesta en valor de edificios históricos y fortalecimiento del perfil turístico-cultural de Luján, en el camino hacia sus 400 años.
Publicado el jueves 21 de mayo de 2026