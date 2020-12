Continúa la campaña ‘Más luces, menos ruidos’

Se acercan las fiestas y con ellas el uso de la pirotecnia, por eso Luján en Línea dialogó con la Presidenta de la Asociación Civil «Autismo Luján», Ianina Ojeda, quien decía lo siguiente, «Este año fue intensísimo, pero estamos contentos porque la gente va entendiendo y respondiendo. Eso se ve en las calles, en las redes y también en que el Estado nos escuchó, se comprometió y tomó esto como parte de tu programa de trabajo. Eso es muy importante, el reconocimiento de una necesidad y un derecho por para del Estado».

Además, se refirió a la campaña ‘Más luces, menos ruido’, «Nació por la iniciativa del cuerpo de concejales de la comisión de Salud y la voluntad del Intendente, con el cual tuvimos una reunión hace un año en la cual planteamos nuestra necesidad y comenzamos a trabajar. La campaña consiste en una serie de spots que se comparten por las redes, el Municipio hace flyers y nosotros salimos a la calle para seguir hablando sobre autismo con la gente y qué pasa con el uso de la pirotecnia en las Fiestas,».

«Además, Defensa Civil, los Bomboberos y las Protectoras están trabajando con nosotros, sobre todo en designar lugares donde se prohíbe el uso de pirotecnia, cerca de personas con TEA», agregó.

«La idea es que empecemos a utilizar más pirotecnia lumínica y menos la sonora de alto impacto. No existe la pirotecnia sin ruido, pero sí de bajo impacto, como las estrellitas, por ejemplo. Al no existir una pirotecnia insonora, insistimos en esto que no impacta tanto en el sistema nervioso de los chicos con autismo», sostuvo.

«Si la gente no sabe cómo impacta en nuestros chicos, van a seguir utilizando pirotecnia de la más ruidosa. Pero si conocen las consecuencias, podemos generar empatía. Y si bien hay una cultura que no se puede cambiar de un día para el otro, queremos educar para que las mismas personas sean quienes decidan no utilizar más ese tipo de pirotecnia», afirmó.

Por último, explicó cómo afecta a las personas con autismo la pirotecnia de alto impacto, «Daña mucho a los niños y, dentro del espectro autista, a los que son más severos. Se desbordan psíquicamente, emocionalmente y neurológicamente, lo que se traduce en autolesiones o lesiones a otros. Pueden comenzar a golpearse la cabeza contra la pared hasta lastimarse. No es sano para nadie, ni para nosotros, ni para los ancianos, tampoco para los animales, ni para el medioambiente», sentenció Ianina Ojeda, en diálogo con este medio.

