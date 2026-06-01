Continúa la Campaña de Vacunación gratuita en distintos barrios durante el mes de junio.
Detalles.
La iniciativa se desarrollará de 10 a 13 horas, a través del siguiente cronograma:
Martes 2 de junio: en la Sociedad de Fomento del barrio El Milagro (San Antonio N° 1260).
Jueves 4 de junio: en la Sociedad de Fomento del barrio San Bernardo (Guido Spano y Joaquin V. González).
Martes 9 de junio: en la Escuela N° 31 del barrio Ameghino (José Ingenieros N° 2606).
Jueves 11 de junio: en la Sociedad de Fomento del barrio Juan XXIII (Patricios y Repetto).
Martes 16 de junio: en la Sociedad de Fomento del barrio Elli (Mendoza y Negrito Manuel).
Jueves 18 de junio: en el Centro Integrador Comunitario del barrio La Loma (Los Helechos y Los Tulipanes).
Martes 23 de junio: en el Centro Integrador Comunitario del barrio San Fermín (Los Rosales entre Las Madreselvas y Los Lotos).
Jueves 25 de junio: en la Escuela Secundaria N° 17 del barrio San Jorge (Las Margaritas N° 798).
Martes 30 de junio: en la Sociedad de Fomento del barrio Santa Marta (Los Crisantemos S/N).
Es necesario asistir con los elementos de seguridad correspondientes para cada mascota, tales como collar, correa y bozal en el caso de los caninos, así como bolsa de red o jaula de transporte para gatos y hurones.
Cabe destacar que las fechas están sujetas a modificaciones debido a las condiciones climáticas.
Publicado el lunes 1 de junio de 2026