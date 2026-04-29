Continúa la campaña de Vacunación Antirrábica en mayo
Los días y barrios
Durante el mes de mayo se realizará la campaña de vacunación antirrábica, de forma gratuita, en distintos puntos del distrito.
La iniciativa se desarrollará de 10 a 13 horas, a través del siguiente cronograma:
- Martes 5: Sociedad de Fomento barrio El Trébol (A. Seijo 1017)
- Jueves 7: Sociedad de Fomento barrio Lanusse (Pasteur y San Vicente)
- Martes 12: Sociedad de Fomento barrio Villa del Parque (Santa Fé y Storni)
- Jueves 14: Sociedad de Fomento barrio Zapiola (Zapiola 2339)
- Martes 26: Sociedad de Fomento barrio Parque Esperanza (Alberti y La Rioja)
- Jueves 28: Jardín de infantes barrio El Mirador (Malvinas y Caseros)
Cabe destacar que es necesario asistir con los elementos de seguridad correspondientes para cada mascota, tales como collar, correa y bozal en el caso de los caninos, así como bolsa de red o jaula de transporte para gatos y hurones.
Las fechas están sujetas a modificaciones debido a las condiciones climáticas.
Publicado el miércoles 29 de abril de 2026