Continúa la campaña de Vacunación Antirrábica en mayo

Los días y barrios



Publicado el miércoles 29 de abril de 2026

Durante el mes de mayo se realizará la campaña de vacunación antirrábica, de forma gratuita, en distintos puntos del distrito. 

La iniciativa se desarrollará de 10 a 13 horas, a través del siguiente cronograma:

  • Martes 5: Sociedad de Fomento barrio El Trébol (A. Seijo 1017)
  • Jueves 7: Sociedad de Fomento barrio Lanusse (Pasteur y San Vicente)
  • Martes 12: Sociedad de Fomento barrio Villa del Parque (Santa Fé y Storni)
  • Jueves 14: Sociedad de Fomento barrio Zapiola (Zapiola 2339)
  • Martes 26: Sociedad de Fomento barrio Parque Esperanza (Alberti y La Rioja)
  • Jueves 28: Jardín de infantes barrio El Mirador (Malvinas y Caseros)

Cabe destacar que es necesario asistir con los elementos de seguridad correspondientes para cada mascota, tales como collar, correa y bozal en el caso de los caninos, así como bolsa de red o jaula de transporte para gatos y hurones.

Las fechas están sujetas a modificaciones debido a las condiciones climáticas.

