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Continúa la Campaña de Vacunación Antirrábica en agosto

gatos y perros

Detalles.



Publicado el lunes 3 de agosto de 2026

El Municipio de Luján continúa impulsando la Campaña de Vacunación gratuita en distintos barrios del distrito durante el mes de agosto.
La iniciativa se desarrollará de 10 a 13 horas, a través del siguiente cronograma:

Martes 4 de Agosto. Sociedad de Fomento de El Ceibo (Larrea 265)Jueves 6 de Agosto. Sociedad de Fomento Barrio Constantini (Santa Clara y Galileo)Martes 11 de Agosto. Barrio Las Acacias (Calle 237 y Santa Ana)Jueves 13 de Agosto. Sociedad de Fomento Barrio (El Cimarrón 342, esquina Ogando)Martes 25 de Agosto. Barrio Padre Varela. Arroyo Gutiérrez (Rivadavia y Tierra del Fuego)Jueves 27 de Agosto. Barrio Fonavi (General Paz y Combatientes de Malvinas)

Cabe destacar que es necesario asistir con los elementos de seguridad correspondientes para cada mascota, tales como collar, correa y bozal en el caso de los caninos, así como bolsa de red o jaula de transporte para gatos y hurones.

Las fechas están sujetas a modificaciones debido a las condiciones climáticas.

Publicado el lunes 3 de agosto de 2026

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