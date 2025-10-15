Continúa la Campaña de Vacunación Antirrábica
Bienestar animal
Libre y gratuita.
El Municipio de Luján informó que continúa en el mes de octubre con la Campaña de Vacunación Antirrábica, libre y gratuita, en distintos barrios y localidades del distrito.
Las jornadas se desarrollarán de 10 a 12 horas, a través del siguiente cronograma:
-Jueves 2 de octubre: en el barrio Lanusse (San Vicente y Pasteur).
–Miércoles 8 de octubre: en la Sociedad de Fomento del barrio Villa del Parque (Jujuy 1755).
–Jueves 9 de octubre: en la Sociedad de Fomento del barrio Zapiola (Zapiola 2354).
–Martes 14 de octubre: en la Plaza del barrio Parque Esperanza (La Plata y La Rioja).
–Jueves 16 de octubre: en la Sociedad de Fomento del barrio El Mirador (Caseros 1783).
–Martes 21 de octubre: en la Sociedad de Fomento del barrio El Milagro (San Antonio 1260).
–Jueves 23 de octubre: en la Sociedad de Fomento del barrio San Bernardo (Guido Spano 998).
Cabe destacar que es necesario asistir con los elementos de seguridad correspondientes para cada mascota, tales como collar, correa y bozal en el caso de los caninos, así como bolsa de red o jaula de transporte para gatos y hurones.
Las fechas están sujetas a modificaciones debido a las condiciones climáticas.
Publicado el miércoles 15 de octubre de 2025