Continúa la Campaña de Vacunación Antirrábica

Publicado el miércoles 15 de octubre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que continúa en el mes de octubre con la Campaña de Vacunación Antirrábica, libre y gratuita, en distintos barrios y localidades del distrito.

Las jornadas se desarrollarán de 10 a 12 horas, a través del siguiente cronograma:

-Jueves 2 de octubre: en el barrio Lanusse (San Vicente y Pasteur).

–Miércoles 8 de octubre: en la Sociedad de Fomento del barrio Villa del Parque (Jujuy 1755).

–Jueves 9 de octubre: en la Sociedad de Fomento del barrio Zapiola (Zapiola 2354).

–Martes 14 de octubre: en la Plaza del barrio Parque Esperanza (La Plata y La Rioja).

–Jueves 16 de octubre: en la Sociedad de Fomento del barrio El Mirador (Caseros 1783).

–Martes 21 de octubre: en la Sociedad de Fomento del barrio El Milagro (San Antonio 1260).

–Jueves 23 de octubre: en la Sociedad de Fomento del barrio San Bernardo (Guido Spano 998).

Cabe destacar que es necesario asistir con los elementos de seguridad correspondientes para cada mascota, tales como collar, correa y bozal en el caso de los caninos, así como bolsa de red o jaula de transporte para gatos y hurones.

Las fechas están sujetas a modificaciones debido a las condiciones climáticas.

Publicado el miércoles 15 de octubre de 2025