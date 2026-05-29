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Construyeron nuevas veredas en escuelas del barrio Ameghino

Obras

Para mejor acceso de estudiantes y docentes.



Publicado el viernes 29 de mayo de 2026

El Municipio de Luján informó que, en respuesta a un pedido realizado por la comunidad educativa, ejecutó nuevas veredas en el perímetro de la Escuela Primaria N° 31 y Escuela Secundaria N° 11 del barrio Ameghino, con el objetivo de mejorar la accesibilidad para estudiantes, docentes y no docentes.

La reconstrucción de las veredas en la Escuela Primaria N° 31 se llevó a cabo sobre las calles José Ingenieros y Ameghino. La obra contempló una superficie total de 153 m2, integrando la demolición de la vereda existente deteriorada, el movimiento de suelo, el aporte de tosca y hormigón armado con terminación peinado.

Además se realizó el acceso nuevo de la Escuela Secundaria N° 11 sobre la calle José Ingenieros, que posee las mismas características de hormigón armado, con una superficie de 12 m2.

Cabe destacar que esta obra se integra a una serie de trabajos recientemente realizados en el barrio Ameghino. En ese marco, la escuela incorporó una cocina completamente nueva, se llevó adelante el asfaltado del acceso a la institución, y se construyó una nueva plaza destinada al encuentro y disfrute de toda la comunidad.

Publicado el viernes 29 de mayo de 2026

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